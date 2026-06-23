Σαφές μήνυμα ότι το Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας που συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή επανέλαβε χθες Δευτέρα ότι η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ έχει αλλάξει οριστικά.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση του στενού του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Το Ιράν θα διαχειρίζεται το Ορμούζ»

Ο Γκαλιμπάφ έσπευσε να διευκρινίσει ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο ή τους κανόνες ναυσιπλοΐας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το Ιράν θεωρεί πως θα έχει πλέον ενισχυμένο ρόλο στον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου.

«Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ», τόνισε.

Οι δηλώσεις του αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πραγματοποιούνται ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τη μονιμοποίηση της εκεχειρίας και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφάλειας στην περιοχή.

Κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια οικονομία

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, καθώς μέσω αυτού διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών, καθώς οι απειλές για περιορισμό ή διακοπή της ναυσιπλοΐας προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στη διεθνή ναυτιλία.

Οι νέες δηλώσεις της ιρανικής πλευράς δείχνουν ότι, ακόμη και εάν επιτευχθεί οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας της στρατηγικής θαλάσσιας αρτηρίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP