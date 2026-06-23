Ενώ οι Βρετανοί πρωθυπουργοί έρχονται και παρέρχονται, ένας ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ παραμένει σταθερός εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια: ο Λάρι, ο διάσημος γάτος που υπηρετεί ως «Chief Mouser» (Αρχιποντικοκυνηγός) της βρετανικής κυβέρνησης.

Με την ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ τη Δευτέρα, τα βρετανικά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα στράφηκαν ξανά στον τετράποδο «βετεράνο» της Ντάουνινγκ Στριτ, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον έβδομο πρωθυπουργό της θητείας του.

Ο καφέ και λευκός γάτος εγκαταστάθηκε στο 10 Downing Street στις 15 Φεβρουαρίου 2011, προερχόμενος από το καταφύγιο ζώων Battersea Dogs & Cats Home. Από τότε έχει επιβιώσει πολιτικά από τις κυβερνήσεις των Ντέιβιντ Κάμερον, Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας, Ρίσι Σούνακ και πλέον του Κιρ Στάρμερ.

Με το γνωστό σατιρικό ύφος που τον έχει καταστήσει δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λάρι σχολίασε μέσω του «λογαριασμού του» στο Χ με 891,9 χιλ. ακόλουθους, την πολιτική αστάθεια της χώρας γράφοντας: «Αν ισχύουν οι φήμες, σύντομα θα συγκατοικώ με έναν έβδομο διαφορετικό πρωθυπουργό. Αν συνεχιστεί αυτό, θα σταματήσω να προσπαθώ να μαθαίνω τα ονόματά τους».





If rumours are to be believed I'll be living with a seventh different Prime Minister shortly. If it carries on like this I'm going to stop making the effort to learn their names. — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

Σε άλλη ανάρτησή του αστειεύτηκε ακόμη περισσότερο, αναφέροντας ότι «αποδέχθηκε την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής υπηρέτη του» και ότι κάλεσε τον πιθανό διάδοχό του να εξηγήσει πόσα γεύματα την ημέρα σκοπεύει να του προσφέρει.

Παρότι οι αναρτήσεις αυτές είναι σαφώς χιουμοριστικές, πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν ότι ο Λάρι είναι ίσως ο πιο έμπειρος «πολιτικός παράγοντας» στο Γουέστμινστερ, έχοντας παρακολουθήσει από κοντά όλες τις μεγάλες πολιτικές αναταράξεις της τελευταίας δεκαπενταετίας.



Φυσικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με διάφορα memes













