Νεκρός σε ηλικία 69 ετών βρέθηκε στη Ρίγα της Λετονίας ο Ρώσος δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ, ο οποίος είχε γίνει γνωστός το 2008 όταν αποκάλυψε μέσω της εφημερίδας «Moskovsky Korrespondent» τη φερόμενη σχέση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με την πρώην πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το λετονικό μέσο Delfi, ο Νεχορόσεφ πέθανε στο σπίτι του έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχε συλλέξει ο ίδιος από την αυλή του. Παρά την εμπειρία του στη συλλογή μανιταριών, τα συγκεκριμένα αποδείχθηκαν δηλητηριώδη.

Οι λετονικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο Νεχορόσεφ ζούσε τα τελευταία έντεκα χρόνια στη Λετονία ως πολιτικός πρόσφυγας. Σύμφωνα με φίλους και συνεργάτες του, εξέφραζε συχνά φόβους για την προσωπική του ασφάλεια, θεωρώντας ότι βρισκόταν στο στόχαστρο του Κρεμλίνου λόγω των αποκαλύψεών του. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «προσωπικό εχθρό» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το ρεπορτάζ του 2008 για την σχέση Πούτιν - Καμπάεβα

Ο Νεχορόσεφ ήταν αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας Moskovsky Korrespondent, η οποία το 2008 αποκάλυψε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν φερόταν να σχεδιάζει διαζύγιο από την τότε σύζυγό του, Λιουντμίλα, προκειμένου να παντρευτεί την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα.

Το δημοσίευμα προκάλεσε αίσθηση τόσο στη Ρωσία όσο και διεθνώς, καθώς αφορούσε μια πτυχή της προσωπικής ζωής του Ρώσου προέδρου που μέχρι τότε παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Λίγο αργότερα, η εφημερίδα ανέστειλε τη λειτουργία της, ενώ ο τότε ιδιοκτήτης της, επιχειρηματίας και πρώην αξιωματικός της KGB Αλεξάντερ Λεμπέντεφ, είχε δηλώσει ότι δέχθηκε ισχυρές πιέσεις. Ο Νεχορόσεφ είχε αναφέρει ότι ανακρίθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Την εποχή εκείνη, ο Πούτιν είχε διαψεύσει τις αναφορές περί σχέσης με την Καμπάεβα, επικρίνοντας όσους «εισβάλλουν στην προσωπική ζωή των άλλων».

Παρότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια οποιαδήποτε σχέση με την πρώην Ολυμπιονίκη, τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα δημοσιεύματα διεθνών μέσων που κάνουν λόγο για μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ των δύο.

Η είδηση του θανάτου του Νεχορόσεφ προκάλεσε συγκίνηση σε κύκλους Ρώσων δημοσιογράφων της διασποράς. Η δημοσιογράφος Μποζένα Ρίνσκα χαρακτήρισε την απώλειά του «αδιανόητη», ενώ φίλοι του περιέγραψαν έναν άνθρωπο δραστήριο, δημιουργικό και γεμάτο σχέδια για το μέλλον.

Οι λετονικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής τοποθετηθεί επίσημα για την υπόθεση, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Πηγή: Πρώτο Θέμα