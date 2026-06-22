Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η Τουρκία χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί για να βοηθήσει τη διαδικασία να ολοκληρωθεί ειρηνικά, ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία.

Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επαγρύπνηση απέναντι σε προσπάθειες υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων και ότι νέα μέτρα για την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης είναι απαραίτητα και σημαντικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ