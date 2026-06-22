H κυβέρνηση της Τσεχίας κατέθεσε ένα νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο του 2027, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, με τη χώρα να εντάσσεται με τη σειρά της σε μια ολοένα και μεγαλύτερη τάση που καταγράφεται διεθνώς για τον περιορισμό του χρόνου μπροστά στην οθόνη του κινητού για τα παιδιά μέσα στην τάξη.

Η απαγόρευση θα αφορά τη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όπως και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για λόγους υγείας ή εάν τα σχολεία το επιτρέπουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

«Τα σχολεία δεν θα μπορούν να επιτρέπουν σε μαθητές να κάνουν ένα διάλειμμα με τα κινητά τους τηλέφωνα πέραν αυτών των λόγων», τονίζεται στο νομοσχέδιο.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τα μέτρα που έχουν λάβει και άλλες κυβερνήσεις για τον περιορισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά.

Αυτόν τον μήνα, η Πολωνία ακολούθησε χώρες, όπως η Ολλανδία, η Νότια Κορέα και η Ιταλία, στην απαγόρευση smartphone στα σχολεία λόγω των ανησυχιών για τον αντίκτυπό τους στη συγκέντρωση ή τη συμπεριφορά.

Για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αυστραλία ήταν η πρώτη που απαγόρευσε την πρόσβαση στα παιδιά και η Βρετανία ανακοίνωσε μια σχεδιαζόμενη απαγόρευση για τους κάτω των 16 ετών αυτόν τον μήνα.

Ο Μπάμπις είπε πως η κυβέρνησή του εξετάζει επίσης το μέτρο της απαγόρευσης ιστότοπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, κατά το παράδειγμα της Γαλλίας και άλλων που υιοθετούν σκληρότερη στάση λόγω των ανησυχιών για τις αρνητικές επιπτώσεις στην αντίληψη των παιδιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters