Ο Εμανουέλ Mακρόν ευχαρίστησε σήμερα τον παραιτηθέντα Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, χαιρετίζοντας κυρίως την "προσήλωσή" του στην Ουκρανία και στην επανεκκίνηση των σχέσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τη συμβολή του στην ενίσχυση των γαλλο-βρετανικών σχέσεων, την προσήλωσή του στους κόλπους του συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία, καθώς και στην επανεκκίνηση της σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ, δεσμευόμενος να "συνεχίσει σε αυτό τον δρόμο προς όφελος των λαών μας και της Ευρώπης".

Έπειτα από μήνες έντονων επικρίσεων, ο Βρετανός Εργατικός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP