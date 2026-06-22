Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε σήμερα ότι η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας θα πρέπει να αναβληθεί μετά τη δήλωση παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

"Τώρα σίγουρα πρέπει να την αναβάλουμε, ωστόσο επαναξιολογούμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτή τη νέα σύνοδο κορυφής", δήλωσε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

"Η επιθυμία μου είναι ο διάδοχός του να συνεχίσει σε αυτή πορεία για την εκ νέου ρύθμιση της σχέσης μας με το Ηνωμένο Βασίλειο", πρόσθεσε.

"Μετά την ανακοίνωση σήμερα το πρωί της παραίτησης του πρωθυπουργού Στάρμερ, επαναξιολογούμε με τον πρόεδρο (του Συμβουλίου της ΕΕ σ.σ.) Αντόνιο Κόστα τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τη σύνοδο κορυφής, όπως είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, και θα σας ενημερώσουμε σχετικά", δήλωσε στον Τύπο η Πάουλα Πίνιο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η σύνοδος έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, ημερομηνία που ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Εάν παραμείνει ως έχει, θα είναι η δεύτερη σύνοδος κορυφής μετά το Brexit, έπειτα από εκείνη που οργάνωσε στο Λονδίνο τον Μάιο του 2025 ο Κιρ Στάρμερ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επαναπροσέγγιση με τους 27.

Η παραίτηση του Στάρμερ σημειώνεται την παραμονή της 10ής επετείου της ψήφου των Βρετανών υπέρ του Brexit.Το Ηνωμένο Βασίλειο έφυγε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα αυτό που δίχασε τη χώρα.

Η αναθέρμανση που υποστήριζε ο Στάρμερ έχει αποδειχθεί έως τώρα περίπλοκη στην εφαρμογή της, με πολλά σημεία τριβής τους τελευταίους μήνες, γύρω από την αμυντική βιομηχανία, την υποστήριξη της ΕΕ στη βιομηχανία "made in Europe".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters