Ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να έπληξαν εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών στην περιφέρεια Βορόνεζ της Ρωσίας, το οποίο, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, προμηθεύει εξαρτήματα για ορισμένα από τα σημαντικότερα πυραυλικά συστήματα της Μόσχας.

Σύμφωνα με το ουκρανικό κανάλι Exilenova+, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της 22ας Ιουνίου και προκάλεσε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου VZPP-S (Voronezh Semiconductor Devices Plant), ενός από τους βασικούς κατασκευαστές ημιαγωγών, μικροτσίπ και ηλεκτρονικών ισχύος στη Ρωσία.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την περιοχή του εργοστασίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά για την έκταση των ζημιών.





💥 Sanctions are one thing, but Storm Shadow works faster: The Voronezh Semiconductor Devices Plant has been hit in a missile strike



The facility is considered one of Russia’s key manufacturers of electronic components and is under sanctions from several Western countries due to… pic.twitter.com/FY6nXiVBq8 — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

Εξαρτήματα για πυραύλους και αντιαεροπορικά συστήματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το εργοστάσιο παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα από τα πλέον γνωστά ρωσικά οπλικά συστήματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πύραυλοι κρουζ Kh-101, οι πύραυλοι 9M727 του συστήματος Iskander-K, καθώς και στοιχεία του αντιαεροπορικού συστήματος Pantsir-S1.

Το εργοστάσιο βρίσκεται ήδη υπό διεθνείς κυρώσεις, καθώς θεωρείται μέρος της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

Στόχος η αμυντική βιομηχανία

Οι ουκρανικές αρχές έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Ρωσίας, επιδιώκοντας να επηρεάσουν την παραγωγική ικανότητα της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι η καταστροφή κρίσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μπορεί να επιβραδύνει την κατασκευή πυραύλων και άλλων οπλικών συστημάτων, αυξάνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την αναπλήρωση των απωλειών που προκαλεί ο πόλεμος.

Παρά τις διεθνείς κυρώσεις, η Ρωσία εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους προμήθειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από το εξωτερικό, ωστόσο αρκετά κρίσιμα εξαρτήματα εξακολουθούν να κατασκευάζονται εγχώρια, καθιστώντας τέτοιες εγκαταστάσεις στρατηγικούς στόχους για το Κίεβο.