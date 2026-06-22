Υπάρχει κίνδυνος εκτροπής της εύθραυστης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τόνισε στο ΚΥΠΕ ο διεθνολόγος Δημοσθένης Δημόπουλος, σημειώνοντας ότι το κλειδί είναι στα χέρια του Ισραήλ.

"Υπάρχει κίνδυνος εκτροπής αυτής της εύθραυστης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο βασικός κάτοχος του κλειδιού της υπόθεσης είναι το Ισραήλ το οποίο δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένο να αφήσει τη συμφωνία να πετύχει", είπε ο κ. Δημόπουλος.

Ω βασικούς λόγους, αναφέρε την ξεκάθαρη, όπως είπε, ασυμφωνία και διάσταση στόχων και σκοπών μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτό γίνεται ολοένα και πιο εμφανές, με τις ΗΠΑ να έχουν ως προτεραιότητα την προάσπιση της παγκόσμιας και αμερικανικής οικονομίας, ενώ το Ισραήλ να θεωρεί ότι το Ιράν είναι ένας μακροχρόνιος εχθρός, ο οποίος πρέπει να καταστραφεί τώρα και όχι αργότερα και να μη δοθεί καμία ευκαιρία να ανακάμψει ως μια συμβατική ή πυρηνική απειλή.

"Υπάρχει μία διάσταση στόχων και σκοπών μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και εδώ καταδεικνύεται και η αδυναμία των ΗΠΑ να ελέγξουν το Ισραήλ και να επιβάλουν τη δική τους βούληση", πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, ο κ. Δημόπουλος είπε ότι εκτός της γενικότερης γεωπολιτικής εικόνας αντιμετωπίζει και ένα εσωτερικό μέτωπο, το οποίο τον εξωθεί στη συνέχιση του πολέμου.

Αυτή τη στιγμή, εξήγησε, η κριτική που δέχεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι ότι έσυρε τη χώρα του σε ένα, ακόμα πόλεμο χωρίς να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους που ο ίδιος έθεσε πριν χρόνια και την ίδια ώρα η απειλή από το Ιράν παραμένει εξίσου ισχυρή όσο και πριν τον πόλεμο.

Ναι μεν, πρόσθεσε, την πολιτική του Νετανιάχου την ενστερνίζεται το μεγαλύτερο μέρος του ισραηλινού λαού αλλά δεν παύει από το να έχει πλήξει σοβαρά τη διεθνή εικόνα της χώρας αυτά τα τέσσερα χρόνια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της βαναυσότητας στη Γάζα και τον Λίβανο.

"Αυτά όλα έχουν επηρεάσει αρνητικά τη διεθνή κοινή γνώμη εναντίον του Ισραήλ ακόμα και εντός της Αμερικής", συνέχισε.

Σημείωσε ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Πρόεδρο Τραμπ είναι περισσότερο οι αγορές και τα αμερικανικά συμφέροντα και να φαίνεται ως ο απόλυτος ρυθμιστής και διαμορφωτής των εξελίξεων.

Για το θέμα του Λιβάνου, ο κ. Δημόπουλος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ "μπορούν να εγγυηθούν ό,τι θέλουν αλλά αν δεν μπορέσουν να πείσουν, να επιβληθούν στο Ισραήλ όλα είναι στον αέρα".

Θα αναμένουμε, είπε, να δούμε εάν θα καταφέρουν οι ΗΠΑ να επιβληθούν και να πείσουν το Ισραήλ ότι πρέπει να σταματήσει τις εχθροπραξίες στο Λίβανο και την ιρανική πλευρά να σταματήσει την Χεσμπολάχ.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο για το Ισραήλ και για τον Νετανιάχου να πειστούν, ανέφερε, και εξέφρασε τη θέση ότι υπάρχουν μέσα και εργαλεία που μπορεί να χειριστεί η αμερικανική κυβέρνηση αλλά αυτά τα εργαλεία είναι πολύ σκληρά για μία τόσο στενή συμμαχική σχέση με το Ισραήλ.

"Αυτά τα μέτρα θα ήταν πολύ σκληρά για να τα χρησιμοποιήσει ένας Αμερικανός Πρόεδρος κατά ενδεχομένως του στενότερου του συμμάχου αυτή τη στιγμή. Θα άλλαζαν άρδην οι σχέσεις τους", επεσήμανε.

Ο κ. Δημόπουλος υπενθύμισε ότι υπάρχουν ήδη φωνές στο Ισραήλ - μετά τη συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας - ότι ενδεχομένως η χώρα δεν μπορεί πια να στηρίζεται στις ΗΠΑ για την ασφαλεία της και που θεωρούν τόσο τον Τραμπ όσο και τις ΗΠΑ αναξιόπιστους συμμάχους.

Οποιεσδήποτε ενέργειες άσκησης πίεσης προς το Ισραήλ, συνέχισε ο κ. Δημόπουλος, που είναι απαραίτητες για να πείσουν το Ισραήλ να συμμορφωθεί, θα πλήγωναν και θα αποδυνάμωναν περαιτέρω τηνσυμμαχική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

"Οπότε βρισκόμαστε σε μία πολύ σύνθετη κατάσταση. Το Ισραήλ μπορεί να το πάει στα άκρα γιατί δεν πιστεύει σε αυτή τη συμφωνία. Και πράγματι, αυτή η συμφωνία ουσιαστικά είναι συμφωνία νίκης για το Ιράν, δεν είναι μία συμφωνία νίκης για τον Πρόεδρο Τραμπ" είπε ο κ. Δημόπουλος.

Αυτά που περιέχει η συμφωνία, όπως απελευθέρωση κεφαλαίων και πώληση πετρελαίων, θα επιτρέψουν στο Ιράν να ανακάμψει και να συνεχίσει να στηρίζει παραστρατιωτικές οργανώσεις στην περιοχή κάτι που είναι εξαιρετικά αρνητικό για το Ισραήλ και για τη δική του υπεροχή στην περιοχή, σημείωσε ο κ. Δημόπουλος.

Αυτή η συμφωνία, τόνισε, δεν επιτεύχθηκε από άποψη θέσης ισχύος των ΗΠΑ, οπότε οποιεσδήποτε απειλές εξαπολύει ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα γίνουν πιστευτές από τους Ιρανούς ενώ την ίδια ώρα, αυτές οι απειλές έρχονται ενάντια στο πνεύμα της συμφωνίας που προσπαθεί ο ίδιος ο Τραμπ να καταφέρει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, πρόσθεσε, τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνονται απειλές εναντίον της κυριαρχίας των κρατών, αλλά εξαπέλυσε ο ίδιος χθες απειλές εναντίον του Ιράν παραβιάζοντας ο ίδιος την συμφωνία.

Αυτή τη στιγμή εκτίθεται ο Τραμπ και αποδυναμώνεται το προφίλ που ο ίδιος θέλει να έχει περί ενός ισχυρού και απόλυτου διαμορφωτή των εξελίξεων, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ