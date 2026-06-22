Η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να αναλάβει πρωτοβουλίες σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των χριστιανικών ιερών τόπων και περιουσιών στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ.

Σε ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία καταδικάζει "με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη κατάσχεση γης που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην περιοχή Σιλουάν της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, στις 15 Ιουνίου 2026".

Η ενέργεια αυτή, προσθέτει, "η οποία συνοδεύτηκε από την εκδίωξη του εκπροσώπου του Πατριαρχείου, την κατάσχεση εξοπλισμού, την εκρίζωση δέντρων και την περίφραξη της ιδιοκτησίας με φράχτες και πύλες, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ευθεία προσβολή της θρησκευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιερουσαλήμ".

"Η κατάσχεση εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία είναι νόμιμα καταγεγραμμένη στο όνομα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου και γειτνιάζει με ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα, καθώς και με σημαντικά θρησκευτικά και αρχαιολογικά μνημεία, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Εντάσσεται σε μια συστηματική πολιτική της ισραηλινής κατοχής που αποσκοπεί στην αρπαγή γης, την αλλοίωση του ιστορικού και δημογραφικού χαρακτήρα της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ και την υπονόμευση της διαχρονικής παρουσίας των Παλαιστινίων Χριστιανών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της πόλης και του παλαιστινιακού λαού", αναφέρει η Πρεβεία.

Καλεί "την Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα που διατηρεί ιστορικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον χριστιανισμό της Αγίας Γης, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των χριστιανικών ιερών τόπων και περιουσιών στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ".

Παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση "να εγκαταλείψει τη σιωπή και τις γενικόλογες τοποθετήσεις και να προχωρήσει σε σαφή καταγγελία των ισραηλινών παραβιάσεων που στρέφονται κατά των εκκλησιαστικών θεσμών και της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Ιερουσαλήμ".

"Η προστασία των χριστιανικών και μουσουλμανικών ιερών τόπων δεν μπορεί να υπόκειται σε πολιτικές σκοπιμότητες ούτε σε δύο μέτρα και δύο σταθμά", αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ