Η ιρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία υπό την μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν επιστρέφει στην Τεχεράνη «έπειτα από 18ωρες εντατικές συνομιλίες», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Η υπό τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί «αναχώρησε από το κτίριο όπου διεξήχθησαν οι συνομιλίες έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις περίπου 18 ωρών», μετέδωσε το Irna διευκρινίζοντας ότι «τεχνικές συνομιλίες» θα διεξαχθούν καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας.

Οι τεχνικές συνομιλίες θα αφορούν τους μηχανισμούς υλοποίησης του πρωτοκόλλου συμφωνίας και την συγκρότηση τεχνικών ομάδων εργασίας, μετέδωσε το πρακτορείο Isna.

Της ιρανικής αντιπροσωπείας στις τεχνικές συνομιλίες ηγείται ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάζεμ Γαριμπαμπαντί και περιλαμβάνει πολιτικούς, οικονομικούς και νομικούς εμπειρογνώμονες.

Τις τεχνικές συνομιλίες παρακολουθούν εκπρόσωποι του Πακιστάν και του Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ