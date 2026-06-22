Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, ανάρτησε στο X μια συμβολική εικόνα, συνοδευόμενη από το hashtag #Minab168, συνδέοντας το ποδόσφαιρο, τη διπλωματία και τον «εθνικό αγώνα».Στο κείμενο της ανάρτησης ο Αραγτσί γράφει χαρακτηριστικά:

«Από το γήπεδο ποδοσφαίρου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο της μάχης, κάθε βήμα που κάνουμε ως Ιρανοί αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου αγώνα: την υπεράσπιση της τιμής και της αξιοπρέπειας του λαού μας.»





From the football pitch to the negotiating table to the battlefield, every step we take as Iranians is part of a larger struggle: defending the honor and dignity of our dear people.#Minab168 pic.twitter.com/CFZ6EbYo49 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 22, 2026





Το πλαίσιο του #Minab168Το hashtag αναφέρεται στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου 2026 στο Δημοτικό Σχολείο Shajareh Tayyebeh στη νότια ιρανική πόλη Μίναμπ (επαρχία Χορμοζγκάν). Την πρώτη ημέρα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, αμερικανικός πύραυλος Tomahawk έπληξε το σχολείο, σκοτώνοντας περίπου 168-175 άτομα, κυρίως κορίτσια ηλικίας 7-12 ετών. Σύμφωνα με ιρανικές αρχές και κρατικά μέσα, επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση. Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «τραγικό λάθος στόχευσης» λόγω παρωχημένων πληροφοριών (το κτίριο βρισκόταν κοντά ή σε πρώην εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης – IRGC).