Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας τον οποίο υποστήριξε δημόσια ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, υποσχέθηκε «νέα εποχή» αφού κέρδισε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθη χθες Κυριακή στην Κολομβία, σηματοδοτώντας τόσο απότομη στροφή της χώρας στα δεξιά όσο και πιθανή κλιμάκωση της εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης, καθώς υπόσχεται ολομέτωπη επίθεση εναντίον των ένοπλων παρατάξεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Με το 99,9% των ψήφων καταμετρημένο, ο κ. δε λα Εσπριέγια, νέος στην πολιτική, επικρατούσε εξασφαλίζοντας 49,6% έναντι 48,7% του αντιπάλου του Ιβάν Σεπέδα. Η διαφορά του υποψήφιου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς έναντι του γερουσιαστή της αριστεράς, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φιλόσοφου ήταν κάπου 250.000 ψήφοι.

Ο επόμενος πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντα την 7η Αυγούστου, με φόντο την αναζωπύρωση της βίας στη χώρα που παραμένει βυθισμένη σε εμφύλιο πόλεμο για πάνω από έξι δεκαετίες.

Πίσω από αλεξίσφαιρο τζάμι, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια πανηγύρισε την έναρξη «νέας εποχής» απευθυνόμενος σε χιλιάδες οπαδούς του στη Μπαρανκίγια.

Θέλει μετωπική σύγκρουση με τις διάφορες ένοπλες οργανώσεις στη χώρα και ορκίζεται να καταδιώκει «ασταμάτητα» τους κακοποιούς εντός του πλαισίου «του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας» και να κυβερνήσει για «όλους τους Κολομβιανούς».

Ο «Τίγρης» όπως αποκαλεί ο ίδιος τον εαυτό του, εξελέγη υποσχόμενος ασφάλεια στους πολίτες μιας χώρας που σημαδεύτηκε το τελευταίο διάστημα από πολύνεκρη βομβιστική ενέργεια ανταρτών, καθώς και τη δολοφονία δυνητικού υποψήφιου της δεξιάς για την προεδρία.

Η Κολομβία προστίθεται στα κράτη της Λατινικής Αμερικής που έκαναν δεξιά στροφή -- μετά την Αργεντινή, τη Χιλή, τον Ισημερινό κ.ά.-- οι ηγέτες των οποίων έσπευσαν να συγχαρούν τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια μιμούμενοι τις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος Τραμπ έκρινε πως «καταγάγαμε μεγάλη νίκη» μέσω Truth Social και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε μέσω X πως τηλεφώνησε στον υποψήφιο για να τον «συγχαρεί» προτού καν επισημοποιηθεί το αποτέλεσμα. Ο κ. Ρούμπιο υποσχέθηκε πιο στενή συνεργασία για την «περιφερειακή ασφάλεια», την πάταξη της «παράνομης μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ» και διαβεβαίωσε πως «οι καλύτερες μέρες της Κολομβίας έρχονται».

Πανηγυρισμοί αλλά και επεισόδια

Οπαδοί του εκκεντρικού 47χρονου κατέβηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, πολλοί με τη φανέλα της εθνικής ποδοσφαίρου ανδρών που είχε ιδιοποιηθεί -- αψηφώντας αντιδράσεις και αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Στην Κάλι, τρίτη πόλη της χώρας, διαδηλωτές έκαψαν αμερικανικές σημαίες και συγκρούστηκαν με μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας.

Διαδηλώσεις έγιναν και στην πρωτεύουσα. Δεκαεννιάχρονος φοιτητής εξήγησε ότι ο νέος πρόεδρος δεν θεωρεί πως «τον αντιπροσωπεύει ως νέο» σε τίποτα, υποσχόμενος πως «θα ακολουθήσουν κι άλλες» διαδηλώσεις.

Στην άλλη πλευρά ο Ιβάν Σεπέδα είπε πως θα περιμένει τα τελικά αποτελέσματα προτού αποδεχτεί το αποτέλεσμα, που συμπεριλαμβάνουν τον έλεγχο πρακτικών καταμέτρησης και μπορεί να διαρκέσουν μέρες. Εννοεί να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα σε 33.000 εκλογικά τμήματα.

Ο 63χρονος γερουσιαστής και σύμμαχος του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο υποστηρίχτηκε ειδικά από λαϊκές τάξεις, που πιστώνουν στην κυβέρνηση τη μείωση της φτώχειας, τις αυξήσεις των μισθών, τη συρρίκνωση της ανεργίας σε αυτή που χαρακτηρίζεται μια από τις πιο άνισες χώρες στον πλανήτη.

Από την άλλη ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια αύξησε με ραγδαίο ρυθμό τη δημοτικότητά του εξαπολύοντας ασταμάτητα φραστικές επιθέσεις του εναντίον ανταρτών της άκρας αριστεράς και της κυβέρνησης.

Ενσαρκώνει την πολύ σκληρή γραμμή έναντι του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα που κατατάσσεται πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Ειδικοί προειδοποιούν πως η νίκη του υποψήφιου της δεξιάς ενδέχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη βία στη χώρα.

Ο δηλωμένος θαυμαστής του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε --γνωστού κυρίως για τον «πόλεμο» κατά των συμμοριων που κήρυξε το 2022-- υπόσχεται να οικοδομήσει πελώριες φυλακές, όπου οι κρατούμενοι θα τρέφονται «με ψωμί και νερό», να βομβαρδίσει στρατόπεδα διακινητών ναρκωτικών με βοήθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να καταργήσει ειδικό δικαστήριο που δημιουργήθηκε έπειτα από την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης με την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC. Στην οικονομική πολιτική υπόσχεται μείωση του μεγέθους του κράτους κατά 40%. Καθώς και να αναπτύξει τον τομέα του πετρελαίου επιτρέποντας τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης.

Έπειτα από αυτή την εκστρατεία, που ανέδειξε πόσο μεγάλη είναι η πόλωση στη χώρα, και καθώς δεν θα έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ο επόμενος πρόεδρος πρέπει να ενεργεί «αναγνωρίζοντας ότι η μισή χώρα δεν συμφωνεί μαζί του», θα ήθελε να ελπίζει η 46χρονη ψυχολόγος Γιοβάνα Πινσόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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