Στο επίκεντρο έντονων πολιτικών διεργασιών βρίσκεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ, καθώς πληθαίνουν οι φήμες περί επικείμενης παραίτησής του από την ηγεσία της κυβέρνησης και του Εργατικού Κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Στάρμερ φέρεται να αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματός του, μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την ενίσχυση των εσωκομματικών αμφισβητήσεων.

Οι εικασίες εντάθηκαν μετά από ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται να παραιτηθεί, κατηγορώντας τον ότι απέτυχε να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ζητήματα της μετανάστευσης και της ενεργειακής πολιτικής. Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο Τραμπ διαθέτει εσωτερική πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο Λονδίνο.





Πιέσεις από το εσωτερικό των Εργατικών

Το κλίμα επιβαρύνουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ φέρεται να μετέφερε στον πρωθυπουργό την άποψη ότι θα πρέπει να αποχωρήσει από την ηγεσία. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου Πίτερ Κάιλ δήλωσε ότι είχε «ειλικρινή συζήτηση» με τον Στάρμερ την περασμένη εβδομάδα, αλλά υπογράμμισε πως δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι οι φήμες περί παραίτησης ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Αυξάνονται οι φωνές αμφισβήτησης

Σύμφωνα με ανάλυση του Sky News, περίπου 100 βουλευτές των Εργατικών ζητούν πλέον δημόσια από τον Στάρμερ να καθορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του από την ηγεσία του κόμματος.

Οι πιέσεις εντάθηκαν μετά τη νίκη του Άντι Μπέρναμ στην επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση της περιφέρειας Makerfield, με τον ίδιο να έχει ήδη δηλώσει ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών.

Διαψεύδει η Ντάουνινγκ Στριτ

Παρά την αυξανόμενη φημολογία, η Ντάουνινγκ Στριτ απορρίπτει τα σενάρια άμεσης αποχώρησης του πρωθυπουργού, παραπέμποντας στις πρόσφατες δηλώσεις του ίδιου του Στάρμερ, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι προτίθεται να δώσει μάχη απέναντι σε οποιαδήποτε εσωκομματική πρόκληση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει πρόθεση παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού, με το πολιτικό σκηνικό στο Ηνωμένο Βασίλειο να παραμένει ιδιαίτερα ρευστό.



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