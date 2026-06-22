Οι ισραηλινές αρχές έχουν στην κατοχή τους τα πτώματα δύο Παλαιστίνιων εφήβων που εξουδετερώθηκαν κοντά σε οικισμό εποίκων στη Δυτική Όχθη, δήλωσαν σήμερα παλαιστινιακές αρχές, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι οι δύο νέοι σκοτώθηκαν αφού εκσφενδόνισαν βόμβες μολότοφ.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ταυτοποίησε τα δύο θύματα ως τους Ρεμά Σαμί Αουάντ, 15 ετών, και Αραφάτ Ισμίλ Αουάντ, 19 ετών.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις κρατούν τα πτώματά τους», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει μερικά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή ότι σκότωσε δύο ανθρώπους κοντά στον οικισμό Καρμί Τσουρ, στη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας ότι είχαν εκσφενδονίσει βόμβες μολότοφ. Στρατιώτες στοχοποίησαν ομάδα ανθρώπων που είχαν βάλει φωτιά σε ελαστικά αυτοκινήτων και πέταγαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς προς την κατεύθυνση του οικισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο στρατός πρόσθεσε ότι σκότωσε δύο ανθρώπους και «εξουδετέρωσε» έναν τρίτο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το περιστατικό συνέβη στη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στην περιοχή.

Το Ισραήλ κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967. Εκεί ζουν εξαιρουμένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ κάπου 500.000 έποικοι, ανάμεσα σε σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Η βία που σχετίζεται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση εξερράγη στο έδαφος αυτό, στο περιθώριο του πολέμου στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την πρωτοφανή επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, τουλάχιστον 1.082 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων αρκετοί μαχητές αλλά επίσης και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από στρατιώτες ή Ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με καταγραφή του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ