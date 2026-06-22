Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ και προκάλεσε πυρκαγιές σε οχήματα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

Ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών ακόμη, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ο περιφερειάρχης της περιοχής, Όλεχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ.

Πυρκαγιές σε οχήματα και δεξαμενή καυσίμων

Σύμφωνα με τον Κίπερ, στόχος της επίθεσης ήταν αγροτική επιχείρηση στην περιφέρεια της Οδησσού.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν πυρκαγιές σε οχήματα, ενώ τυλίχθηκε στις φλόγες και δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων.

Οι τοπικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των τραυματιών.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα οι πληροφορίες που έδωσαν οι ουκρανικές αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Οδησσός, σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου.