Ο οδηγός που έχασε τη ζωή του σε σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπέντφορντ, στο οποίο τραυματίστηκαν 100 άτομα, ταυτοποιήθηκε ως ο Σον Μπέρτον, ο οποίος ήταν 60 ετών.

Η οικογένειά του του αποτίει σήμερα φόρο τιμής.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλειά του. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με όσους επηρεάστηκαν από αυτό το περιστατικό», δήλωσαν.

Υπενθυμίζεται ότι στη σύγκρουση, η οποία άφησε εννέα άτομα σε κρίσιμη κατάσταση, εμπλέκονταν δύο τρένα της East Midlands Railway (EMR).



Το ένα τρένο συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του άλλου στην ίδια γραμμή λίγο μετά τις 5 μ.μ. την Παρασκευή.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε ότι περισσότεροι από 80 άνθρωποι έλαβαν ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο την Παρασκευή το βράδυ, ενώ 28 παρέμεναν εκεί μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Από τα 100 θύματα, 11 υπέστησαν πολύ σοβαρά τραύματα, 32 σοβαρά τραύματα και 57 ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας (EEAS).

Ο Ντέιβ Κάλφε, γενικός γραμματέας της Aslef, της ένωσης μηχανοδηγών τρένων, δήλωσε ότι «αγαπούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς» και εργάστηκε σε λεωφορεία και πούλμαν πριν γίνει μηχανοδηγός τρένου πριν από επτά χρόνια.

Ο κ. Κάλφε δήλωσε: «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον θάνατο του Σον Μπέρτον, ο οποίος αφήνει ένα κενό στη ζωή της οικογένειας, των φίλων και των συναδέλφων του, το οποίο δεν θα γεμίσει ποτέ.

«Ο Shaun, μηχανοδηγός στην East Midlands Railway, άρχισε να εργάζεται στους σιδηροδρόμους σχετικά αργά στη ζωή του. Αγαπούσε τις δημόσιες συγκοινωνίες — εργαζόταν σε λεωφορεία και πούλμαν — πριν γίνει μηχανοδηγός πριν από επτά χρόνια.

«Ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του, πιστός στους συναδέλφους του και εξαιρετικά δημοφιλής στο σταθμό του. Η σιδηροδρομική οικογένεια θρηνεί τον θάνατό του· κανείς δεν πρέπει να φεύγει για τη δουλειά το πρωί και να μην επιστρέφει στο σπίτι.

«Οι σκέψεις μας είναι απόψε μαζί με την οικογένεια και τους φίλους του».



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Πηγή: skynews