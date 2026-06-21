Ο επικεφαλής της SNCF, της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Γαλλίας, προέτρεψε σήμερα τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να αποφύγουν τις μετακινήσεις με το τρένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο οποίος αναμένεται να κορυφωθεί στις αρχές της εβδομάδας.

«Συνιστούμε στους πιο ευάλωτους ανθρώπους να αναβάλουν το ταξίδι τους ή τουλάχιστον να αποφύγουν να πάρουν το τρένο κατά τη διάρκεια αυτού του καύσωνα», είπε στους δημοσιογράφους ο Ζαν Καστέξ.

Ο Καστέξ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, εξήγησε ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η πιθανότητα να εμφανιστούν προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι οποίες μπορεί να παραμορφώσουν τις ράγες και να προκαλέσουν ζημιές στα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France στο τελευταίο δελτίο που εξέδωσε νωρίτερα ανέφερε ότι 49 διαμερίσματα της χώρας θα τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό» για καύσωνα από το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά, δηλαδή 14 περισσότερα σε σύγκριση με σήμερα. Ο καύσωνας αναμένεται ότι θα ενταθεί και η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους μέχρι και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

«Είναι πιθανό ο καύσωνας να συνεχιστεί ή ακόμα και να επιδεινωθεί σε ορισμένες περιοχές, για μεγάλο μέρος της επόμενης εβδομάδας», σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ