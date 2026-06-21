Την ένταξη της έννοιας της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του όρου «Θάλασσα των Νήσων» αντί του «Αιγαίου Πελάγους» στο τουρκικό σχολικό πρόγραμμα σπουδών ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος του νέου εκπαιδευτικού μοντέλου «Αιώνας της Τουρκίας». Ο Τεκίν συνέδεσε επίσης τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Τουρκία με εκείνες που εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα και επέκρινε όσους χαρακτηρίζουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ως «καταπίεση».





Αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών

Ο Τούρκος υπουργός προχώρησε στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τελετής απονομής βραβείων στο Πανεπιστήμιο Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ.

Ο Τεκίν υποστήριξε ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπούν στη διδασκαλία της τουρκικής ιστορίας μέσα από, όπως είπε, ορθές και επιστημονικές προσεγγίσεις.

«Όταν διδάσκουμε στα παιδιά μας το παρελθόν μας, την ιστορία μας, μέσω του Εκπαιδευτικού Μοντέλου του Αιώνα της Τουρκίας, την προσεγγίζουμε με σωστές και επιστημονικές εννοιολογήσεις και εντάσσουμε την έννοια της "Γαλάζιας Πατρίδας" στο πρόγραμμα σπουδών μας. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα σπουδών τον όρο "Θάλασσα των Νήσων" - όπως ονομάζεται στη Συνθήκη της Λωζάνης - στη θέση του όρου "Αιγαίο Πέλαγος"».

Κριτική προς τους επικριτές της Άλωσης

Στην ομιλία του, ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας επέκρινε επίσης όσους στην Τουρκία χαρακτηρίζουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453 ως «καταπίεση», υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι κύκλοι άσκησαν κριτική και στις αλλαγές του σχολικού προγράμματος.

«Δυστυχώς, στην Τουρκία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την κριτική εκείνων που λένε "καταπίεση το 1453". Όπως ακριβώς επικρίθηκε και στην Ελλάδα, έτσι και στην Τουρκία όσοι λένε "καταπίεση το 1453" επέκριναν επίσης τις αλλαγές που κάναμε στο πρόγραμμα σπουδών».





Μήνυμα για τη συνέχεια της εκπαιδευτικής πολιτικής

Ο τίτλος της εκδήλωσης και οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να προωθήσει το εκπαιδευτικό μοντέλο του «Αιώνα της Τουρκίας», το οποίο δίνει έμφαση στην οθωμανική κληρονομιά και στις έννοιες της «Γαλάζιας Πατρίδας» και της εθνικής ιστορικής συνέχειας.

Κατά την ομιλία του, ο Γιουσούφ Τεκίν υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία της «μαζί με όσους λένε "Κατάκτηση 1453"».



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