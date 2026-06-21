Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του, αύριο Δευτέρα, γιατί απέτυχε στους τομείς του μεταναστευτικού και της ενέργειας.

Ο Τραμπ χωρίς να επικαλείται κάποια πηγή ή να στηρίζει κάπου την τοποθέτησή του, σε ανάρτησή του στο Truth Social, «εύχεται κάθε επιτυχία» στον Κιρ Στάρμερ και υποστηρίζει ότι ως πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο τομείς, στο μεταναστατευτικό και στην ενέργεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση







«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: το μεταναστευτικό και την ενέργεια (Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι κάθε επιτυχία!».



Η ανάρτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια του σημερινού δημοσιεύματος του Observer, σύμφωνα με το οποίο ο Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων.

Η αδύναμη θέση του Στάρμερ -μια κατάσταση που συνεχιζόταν εδώ και μήνες- αποδυναμώθηκε απότομα την Παρασκευή, όταν ο αντίπαλός του Άντι Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, η οποία θα του επιτρέψει να υποβάλει υποψηφιότητα ηγεσία του κόμματος.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν ήταν πλέον βιώσιμη, μετά από συζητήσεις με υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου, συμβούλους, δωρητές και ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Προσθέτει, δε, ότι ο Στάρμερ συζητούσε το θέμα της παραίτησης με τη σύζυγό του στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει τελική απόφαση, αλλά υψηλόβαθμα στελέχη του Εργατικού Κόμματος ανέμεναν μια σαφή δήλωση σχετικά με το μέλλον του ακόμη και τη Δευτέρα.

Ωστόσο, κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι ο Στάρμερ παρέμενε επικεντρωμένος στο έργο του και επισήμανε προηγούμενες δηλώσεις του προς αυτή την κατεύθυνση.



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Πηγή: Πρώτο Θέμα