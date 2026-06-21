Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εϊάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει περιέλθει σε «πολύ δύσκολη θέση», κατά την επίσκεψή του σήμερα στις ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο.

«Η Χεζμπολάχ έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα», είπε προειδοποιώντας ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος «να συνεχίσει τις επιχειρήσεις για να εμποδίσει την ανασύνταξη» των δυνάμεων της οργάνωσης, σύμφωνα με στρατιωτική ανακοίνωση.

Ο Εϊάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι οι ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για πιθανή επανάληψη των επιχειρήσεων αν απαιτηθεί.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ