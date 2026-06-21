Ξεκίνησαν πριν από λίγο οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που διεξάγονται στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, στην Ελβετία, παρουσία των μεσολαβητικών ομάδων του Πακιστάν και του Κατάρ, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.



Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, ανακοινώνοντας την έναρξη των συνομιλιών, εξέφρασε «την προσδοκία του ότι οι συναντήσεις αυτές θα οδηγήσουν στη σύναψη μιας συνολικής και μόνιμης συμφωνίας, η οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Κατανόησης».

Ο Δρ Μάτζεντ μπιν Μοχάμεντ Αλ Ανσάρι, σύμβουλος του πρωθυπουργού και επίσημος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε στο Qatar News Agency (QNA) ότι έχουν συγκροτηθεί εξειδικευμένες τεχνικές ομάδες και ομάδες εμπειρογνωμόνων για τη διαπραγμάτευση των όρων της τελικής συμφωνίας, η οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές του Μνημονίου Κατανόησης.

Επιπλέον, έχουν συσταθεί ομάδες παρακολούθησης για την επίβλεψη της εφαρμογής του Μνημονίου, την παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται και την προώθηση της σύναψης της τελικής συμφωνίας.

Όπως σημειώνεται, «αυτό αντανακλά τη δέσμευση όλων των πλευρών να προχωρήσουν στη διαπραγματευτική διαδικασία με καλή πίστη, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης συμφωνίας».

Ο Αλ Ανσάρι επιβεβαίωσε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει, ως ένα από τα μεσολαβητικά κράτη, να εργάζεται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στις διαπραγματεύσεις να επιτύχουν τους στόχους τους, στη βάση της ακλόνητης πεποίθησής του ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τη βέλτιστη οδό για την αντιμετώπιση συγκρούσεων και την επίλυση διαφορών.







Qatar says US-Iran talks have begun in Switzerland, mediated by Qatar and Pakistan. — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026





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Πηγή: skai.gr