Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου, επανέλαβε ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες το απόγευμα στην Ελβετία.

«Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτώς ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε την βόμβα», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας.

«Ωστόσο, δεν θα απαρνηθούμε το δικαίωμά μας στον εμπλουτισμό» πρόσθεσε.

Η Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Οπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, εγγυάται αυτό το δικαίωμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ