Δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού άρχισαν χθες Σάββατο να αίρουν, χωρίς να έχουν αναφερθεί επεισόδια μέχρι στιγμής, κάποια από τα μπλόκα στους δρόμους που είχαν παραλύσει επί έξι εβδομάδες τη Βολιβία, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Το καθεστώς αυτό, διάρκειας 90 ημερών, επιτρέπει την ανάπτυξη του στρατού για να υποστηρίξει την αστυνομία κι απαγορεύει τους αποκλεισμούς δρόμων στους οποίους είχε προχωρήσει ευρεία συμμαχία συνδικάτων, οργανώσεων αυτοχθόνων και καλλιεργητών κόκας, που εναντιώνονται στην κυβέρνηση.

Η εξέλιξη ακολούθησε την υπογραφή, την Παρασκευή, συμφωνία με τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, που ανακοίνωσε κατόπιν πως βάζει τέλος στις πρωτοβουλίες με σκοπό την άσκηση πίεσης.

Λίγη ώρα μετά την υπογραφή ο κ. Πας έκανε γνωστό με διάγγελμά του προς τους πολίτες ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού «εξάντλησα όλες τις οδούς διαλόγου, έκλεισα συμφωνίες με αυτούς οι διεκδικήσεις των οποίων ήταν θεμιτές και εξακρίβωσα ποιοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν βία για να αποσταθεροποιήσουν τη Βολιβία».

Πηγή: ΑΠΕ