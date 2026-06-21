Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες Πολτάβα και Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν» σε βομβαρδισμούς, επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυρά πυροβολικού κατά τριών περιοχών της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, έγραψε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάντζα.

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Ο ομόλογός του στην Πολτάβα, ο Βιτάλι Ντιακίβνιτς, δήλωσε παράλληλα ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο ένας εκ των οποίων υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο που είχε διακομιστεί, ύστερα από επίθεση που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ, και ανέφερε επίσης 13 τραυματίες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: ΑΠΕ