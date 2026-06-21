Αντισυστημικός ποινικολόγος που υπόσχεται να πατάξει την εγκληματικότητα εναντίον συμμάχου της πρώτης κυβέρνησης της χώρας που ανέδειξε η αριστερά στην ιστορία της χώρας: ο σημερινός δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία κρίνει αν η χώρα θα κάνει δεξιά στροφή ή θα συνεχίσει τη σημερινή της πορεία, εν μέσω αναζωπύρωσης της βίας.

Ο εκατομμυριούχος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, νέος στην πολιτική, 47 ετών, που υποστηρίχτηκε δημόσια από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζει τον εαυτό του ως «outsider» και «πατριώτη». Αύξησε με ραγδαίο ρυθμό τη δημοτικότητά του με τις συνεχείς φραστικές επιθέσεις του εναντίον των ανταρτών της άκρας αριστεράς, καθώς και της κυβέρνησης του απερχόμενου σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Αντίπαλός του είναι ο γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, 63 ετών, που ωφελείται από τη δημοτικότητα του συμμάχου του προέδρου Πέτρο, ειδικά μεταξύ των λαϊκών τάξεων, που του πιστώνουν τη μείωση της φτώχειας, τις αυξήσεις των μισθών, τη συρρίκνωση της ανεργίας σε αυτή που χαρακτηρίζεται μια από τις πιο άνισες χώρες στον πλανήτη. Ο φιλόσοφος και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως πρότινος φαβορί των εκλογών, υπέστη μολαταύτα ήττα από τον δεξιό αντίπαλό του στον πρώτο γύρο.

Οι περίπου 41 εκατομμύρια πολίτες της Κολομβίας που έχουν δικαίωμα ψήφου καλούνται στις κάλπες από τις 08:00 ως τις 16:00.

Δέκα χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης με την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC, το κράτος της Λατινικής Αμερικής έχει βρεθεί αντιμέτωπο με νέα ανάφλεξη της βίας. Οι φόνοι ηγετών κοινοτήτων, γερουσιαστή της δεξιάς, δυνητικού υποψηφίου για την προεδρία, όπως και αμάχων, έχουν θορυβήσει πολλούς.

Ο Ερμές Ορτέγα, αγρότης και τουριστικός οδηγός στη ζούγκλα στην Πουτουμάγιο (νοτιοδυτικά), λέει πως ανησυχεί για την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας. «Κανένας (από τους δυο υποψήφιους) δεν είναι ικανός να λύσει το πρόβλημα της βίας», κρίνει.

«Απόλυτη ειρήνη» ή ολομέτωπη επίθεση;

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, γνωστός με το προσωνύμιο «Τίγρης», ενσαρκώνει την απόρριψη της μορφής του Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος δυνάμει του Συντάγματος της Κολομβίας δεν μπορεί να διεκδικήσει δεύτερη θητεία, και της πολύ σκληρής γραμμής έναντι του οργανωμένου εγκλήματος, στη χώρα που κατατάσσεται πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Ο εκατομμυριούχος επαναλαμβάνει πως θα «υπερασπιστεί» την Κολομβία «με τη λογική ή με τη βία», κι εναντιώνεται στην πολιτική του απερχόμενου προέδρου Πέτρο --που δεν είχε παρά περιορισμένη επιτυχία-- για την εξασφάλιση της ειρήνης μέσω διαπραγματεύσεων με τις ένοπλες παρατάξεις.

Ο Ιβάν Σεπέδα, γιος κομμουνιστή πολιτικού τον οποίο είχαν δολοφονήσει αστυνομικοί με τη βοήθεια παραστρατιωτικών, είναι φλογερός υποστηρικτής των θυμάτων του εμφυλίου πολέμου στην Κολομβία, που διαρκεί πάνω από έξι δεκαετίες.

Ήταν από τους αρχιτέκτονες της πολιτικής της «απόλυτης ειρήνης» του προέδρου Πέτρο, αλλά διαβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, πως είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε αλλαγές.

Η Λεονόρα Ιμπάρα, 62χρονη αγρότισσα που ζει στη Γουαβιάρε (νοτιοανατολικά), περιοχή που ζει με τον τρόμο των ένοπλων οργανώσεων, εκμυστηρεύεται πως «φοβάται» την ανελέητη στρατιωτική επίθεση που υπόσχεται ο κ. δε λα Εσπριέγια.

Πόλωση

Δηλωμένος θαυμαστής των προέδρων του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος της σκληρής δεξιάς, που επικρίνεται για μισογυνικές και ομοφοβικές δηλώσεις του, έγινε γνωστός διότι υπήρξε συνήγορος παραστρατιωτικών της άκρας δεξιάς και διακινητών ναρκωτικών.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υπόσχεται να οικοδομήσει πελώριες φυλακές, όπου οι κρατούμενοι θα τρέφονται «με ψωμί και νερό», να βομβαρδίσει στρατόπεδα διακινητών ναρκωτικών με τη βοήθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και να καταργήσει το ειδικό δικαστήριο που δημιουργήθηκε έπειτα από την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης με την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC.

Θέλει επίσης να μειώσει το μέγεθος του κράτους κατά 40%, υποσχόμενος ιδίως καταργήσεις θέσεων δημοσίων υπαλλήλων, μείωση των φόρων και ανάπτυξη της εξόρυξης πετρελαίου με τη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης.

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας «αγγίζει μέρος του εκλογικού σώματος που κατατρύχει η ανασφάλεια» και θεωρεί πως «χρειάζονται» λύσεις «σοκ», σημειώνει η Λουΐσα Λοσάνο, ειδικός στο πανεπιστήμιο Λα Σαβάνα.

Οι δυο αντίπαλοι βρίσκονται στους αντίποδες, όχι μόνο στη ρητορική, αλλά και στην κοσμοθεωρία, κάτι που αντανακλά την πόλωση της κοινής γνώμης στη χώρα.

Ο Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος προτιμά τόνο πολύ πιο νηφάλιο, υπόσχεται να βαθύνει τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε η απερχόμενη κυβέρνηση. «Για το καλό της Κολομβίας, πρώτα οι φτωχοί», επαναλάμβανε στις ομιλίες του.

Η σχέση με την Ουάσιγκτον, παραδοσιακό σύμμαχο της χώρας, υπήρξε ακόμη ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν έντονα την προεκλογική εκστρατεία.

Καθώς πολλές άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν κάνει ήδη δεξιά στροφή, ο Ιβάν Σεπέδα επιμένει πως η Κολομβία δεν πρέπει να μεταμορφωθεί σε «αποικία» των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ