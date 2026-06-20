Στιγμές πανικού, τρόμου και αγωνίας έζησαν το βράδυ της Παρασκευής δεκάδες επισκέπτες στο θεματικό πάρκο Adventureland, στην Νέα Υόρκη, όταν ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του πάρκου σταμάτησε ξαφνικά, αφήνοντας 16 άτομα εγκλωβισμένα σε μεγάλο ύψος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το βράδυ (τοπική ώρα), όταν το παιχνίδι «Wave Twister» παρουσίασε τεχνική βλάβη και ακινητοποιήθηκε, με τους επιβάτες του να παραμένουν παγιδευμένοι σε ύψος περίπου 23 μέτρων πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με το δίκτυο FOX5.

BREAKING: People are stuck about 30 feet in the air on Adventureland’s new Wave Twister ride. Police and fire crews have been on scene since 7:40pm. Police say no one was hurt. More tonight on @news12li. pic.twitter.com/Su1j8QR05D — Kevin Maher (@KMaherNews12) June 20, 2026

Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρίσκονταν και μικρά παιδιά. Η ξαφνική ακινητοποίηση του παιχνιδιού προκάλεσε αναστάτωση, με τις αρχές να σπεύδουν άμεσα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δυνάμεις από τα πυροσβεστικά τμήματα του Ιστ Φάρμινγκντεϊλ, του Γουέστ Μπάμπιλον και του Άμιτιβιλ, καθώς και η Αστυνομία της κομητείας Σάφολκ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκκένωση του πάρκου για λόγους ασφαλείας.

A group of children and parents were left dangling more than 50 feet in the air after an amusement park ride malfunctioned on Long Island.



The Wave Twister ride at Adventureland in Farmingdale suddenly became stuck Friday night, trapping riders in their seats reportedly for more… pic.twitter.com/jhJeoLX6Kf — Fox News (@FoxNews) June 20, 2026

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και οι 16 αναβάτες διασώθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονγκ Άιλαντ.

Πηγή: Πρώτο Θέμα