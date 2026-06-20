Την πρόοδο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της ναυπηγικής ισχύος της χώρας πρόβαλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοινώνοντας ότι η Τουρκία κατασκευάζει περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία και υπογραμμίζοντας ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία της, εξήγαγε πολεμικό πλοίο σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Ρουμανία.

Οι δηλώσεις έγιναν στην Τελετή Παράδοσης της κορβέτας ανοικτής θαλάσσης «Cam Roman» στη Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων της Ρουμανίας και στην τελετή ένταξης σε υπηρεσία και έπαρσης σημαίας νέων πλατφορμών του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ναυτική Διοίκηση Ναυπηγείων της Κωνσταντινούπολης.

Εξαγωγή πολεμικού πλοίου στη Ρουμανία

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την παράδοση των νέων πλοίων απόδειξη των δυνατοτήτων της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλουν στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας και της Συμμαχίας.

«Ενώ παραδίδουμε την κορβέτα Cam Roman στο Ρουμανικό Ναυτικό, είμαστε επίσης υπερήφανοι που εντάσσουμε στο οπλοστάσιό μας το περιπολικό ανοικτής θαλάσσης ‘Κοτσχισάρ’. Ελπίζω ότι αυτά τα δύο αδελφά πλοία, που προέρχονται από το ίδιο ναυπηγείο και αποτελούν προϊόν του ίδιου μηχανικού σχεδιασμού, θα είναι ωφέλιμα και καλοτάξιδα για τα ναυτικά μας. Πιστεύω ότι και οι δύο αυτές πλατφόρμες θα συμβάλουν σημαντικά στις χώρες μας, στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας, στη Συμμαχία του ΝΑΤΟ και στην ειρήνη στην περιοχή μας».

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι «με τη συμφωνία πώλησης που υπογράψαμε με τη Ρουμανία, η Τουρκία εξήγαγε για πρώτη φορά στην ιστορία της πολεμικό πλοίο σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Νέο περιβάλλον ασφαλείας

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το διεθνές σύστημα διέρχεται περίοδο ριζικών μεταβολών, υπογραμμίζοντας ότι η ισχύς αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα στις διεθνείς σχέσεις.

«Ο κόσμος μας διέρχεται μία από τις πιο θεμελιώδεις αλλαγές από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Καθώς τα καθιερωμένα πρότυπα καταρρέουν, αναδύεται ένα νέο παράδειγμα ασφαλείας, το οποίο αποκαλούμε "ο ισχυρός αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού". Κάθε κρίση που αντιμετωπίζουμε μάς υπενθυμίζει ξανά ότι η εθνική ασφάλεια είναι ένα ζήτημα υπερβολικά ζωτικής σημασίας για να αφεθεί σε άλλους. Βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση μιας εξαιρετικά χαοτικής περιόδου, όπου όσοι δεν είναι ισχυροί στο πεδίο δεν μπορούν να βρουν θέση στο τραπέζι και ενδέχεται ακόμη και να βρεθούν στο μενού».

Σχέσεις με συμμάχους

Ο Ερντογάν υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ συμμάχων σε ένα ολοένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Ρουμανία.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ρουμανία έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς».

Μήνυμα για ειρήνη και κυριαρχικά δικαιώματα

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει συγκρούσεις ή εντάσεις, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, να θιγούν η κυριαρχία και τα συμφέροντά της.

«Στόχος της Τουρκίας δεν είναι να δημιουργήσει ένταση στην περιοχή μας, αλλά να ενισχύσει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα. Δεν επιδιώκουμε κρίσεις, χάος, διαμάχες ή συγκρούσεις με κανέναν. Αντίθετα, υποστηρίζουμε την ισχυρή συνεργασία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν έχουμε βλέψεις στη γη ή στην κυριαρχία κανενός και ποτέ δεν είχαμε. Δεν έχουμε βλέψεις στα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα κανενός και ποτέ δεν είχαμε. Ωστόσο, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να στοχοποιεί την κυριαρχία μας, να απειλεί τη χώρα μας ή να βλάπτει τα συμφέροντά μας».

Κλείνοντας, ο Ερντογάν ανέφερε:

«Η αρχή μας είναι πολύ σαφής: Δεν παραβιάζουμε τα δικαιώματα κανενός, αλλά ούτε επιτρέπουμε σε κανέναν να παραβιάζει τα δικά μας δικαιώματα. Θεωρούμε επίσης φυσική απαίτηση να συμβάλλουμε στις ανάγκες ασφαλείας των φίλων και συμμάχων μας με τις δικές μας εθνικές δυνατότητες».