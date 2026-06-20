Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έδωσαν εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε παύση πυρός στον νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να αποσυρθούν από κατεχόμενες περιοχές, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.

Όπως μεταδίδει το Channel 12, η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των διπλωματικών διεργασιών για την αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εντολή προβλέπει παύση των εχθροπραξιών στον νότιο Λίβανο, ωστόσο δεν συνοδεύεται από αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές όπου παραμένουν ανεπτυγμένες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις επιχειρήσεις να έχουν προκαλέσει βαριές απώλειες.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι από τις 2 Μαρτίου και έπειτα, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 4.057 ανθρώπων και τον τραυματισμό 12.121 ακόμη, με το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών να καταγράφεται στον νότιο Λίβανο.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τρίτες πηγές, ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται από τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις και την εφαρμογή των όρων της εκεχειρίας.

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Πηγή: Πρώτο Θέμα