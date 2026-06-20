Οι ιρακινές αρχές εκτιμούν ότι η παραγωγή πετρελαίου της χώρας θα επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα «εντός ενός έως δύο μηνών», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά τη δραματική μείωση των εξαγωγών που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος και ο επακόλουθος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν περιόρισαν σημαντικά τις μεταφορές πετρελαίου και οδήγησαν σε περικοπές παραγωγής σε βασικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες, μεταξύ αυτών και το Ιράκ, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Ωστόσο, η συμφωνία που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών προσέφερε κάποια ανακούφιση, παρά το γεγονός ότι οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πετρελαίου του Ιράκ, Σαλίμ Φαρχούντ, δήλωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA ότι «μπορούμε να επιστρέψουμε εντός ενός έως δύο μηνών στα προηγούμενα επίπεδα παραγωγής».

«Τα κοιτάσματα που είχαν μειώσει την παραγωγική τους ικανότητα έχουν ήδη αρχίσει να την αυξάνουν ξανά», πρόσθεσε.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράκ εξήγαγε περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, με το μεγαλύτερο μέρος να διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, η ιδρυτική χώρα του ΟΠΕΚ αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή στα περισσότερα πετρελαϊκά της πεδία, καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι γέμισαν, περιορίζοντας τις εξαγωγές της σε διαδρομές μέσω της γειτονικής Τουρκίας και της Συρίας.

Τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ άρχισαν να επαναλειτουργούν αυτή την εβδομάδα μετά την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Μπάσεμ Χοντέιρ, δήλωσε την Παρασκευή στο INA ότι οι εξαγωγές «θα επανέλθουν σταδιακά, ανάλογα με την ομαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού μειώθηκαν τον Απρίλιο στα 10 εκατομμύρια βαρέλια, από μέσο όρο 93 εκατομμυρίων βαρελιών πριν από τον πόλεμο.

Το Ιράκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες αντιστοιχούν περίπου στο 90% των κρατικών εσόδων της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ