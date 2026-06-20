Ο Μπαράκ Ομπάμα αμφισβήτησε ευθέως το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωσαν βαρύ τίμημα -σε χρήμα και στρατιωτική φθορά- για να βρεθούν τελικά εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν, ίσως και σε χειρότερη θέση.



Μιλώντας στην εκπομπή «TODAY» του NBC, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Τραμπ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.



«Έχουμε πλέον πολεμήσει σε έναν πόλεμο, έχουμε δαπανήσει δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξέρετε, έχουμε ασκήσει τεράστια πίεση στον στρατό μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και μοιάζει σαν να έχουμε επιστρέψει εκεί όπου βρισκόμασταν πριν αρχίσουμε τον πόλεμο, μόνο που ίσως είμαστε σε λίγο χειρότερη θέση», ανέφερε ο Ομπάμα στη συνέντευξή του με τον συμπαρουσιαστή της εκπομπής, Κρεγκ Μέλβιν, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει του ανοίγματος του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο κοινό, όταν ρωτήθηκε για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω μια εκεχειρία. Και ελπίζω ότι θα κρατήσει», δήλωσε, πριν στρέψει τα πυρά του στο ίδιο το σκεπτικό του πολέμου.

Ο Ομπάμα υπενθύμισε ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που είχε διαπραγματευθεί η κυβέρνησή του, «το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα».

«Αυτή η κυβέρνηση, ή μια προηγούμενη εκδοχή αυτής της κυβέρνησης, αποχώρησε από αυτήν, γεγονός που στη συνέχεια οδήγησε το Ιράν να αναπτύξει μεγαλύτερη πυρηνική ικανότητα», τόνισε, δείχνοντας ευθέως προς την απόφαση Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία.

Ο Τραμπ εγκατέλειψε την πυρηνική συμφωνία του 2015 το 2018, κατά την πρώτη του θητεία. Η συμφωνία προέβλεπε αναλυτικά βήματα που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Τεχεράνη σε βάθος άνω των 25 ετών, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Το σημερινό μνημόνιο κατανόησης, αντίθετα, δεν κλείνει το κρίσιμο ζήτημα του μέλλοντος του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Ο Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια δείπνου στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών. Το κείμενο δίνει προθεσμία 60 ημερών στους διαπραγματευτές για να καταλήξουν σε μια πιο μόνιμη συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ομπάμα συνέδεσε το νέο προεδρικό του κέντρο με μια ευρύτερη πολιτική υπενθύμιση: το πώς ήταν η Αμερική υπό την ηγεσία του, αλλά και το τι μπορεί ακόμη να είναι.

«Νομίζω ότι είναι αλήθεια και νομίζω ότι αποτελεί υπενθύμιση του τι είναι η Αμερική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή περνάμε μια περίοδο αναστάτωσης, πόλωσης», είπε, προσθέτοντας ότι κατανοεί πως πολλοί αισθάνονται ότι «η δημοκρατία μας, οι πολιτικές μας συνήθειες και αρετές, η κοινή μας αντίληψη για το πώς φερόμαστε ο ένας στον άλλον έχουν αρχίσει να καταρρέουν».

Ο πρώην πρόεδρος πρόσθεσε ότι χαίρεται που το κέντρο και το μουσείο δεν θυμίζουν στους πολίτες απλώς «το παρελθόν», αλλά «αυτό που υπάρχει μέσα σε όλους μας».

«Όλοι έχουμε την ικανότητα να αισθανθούμε πολιτική ευθύνη ώστε να διασφαλίσουμε ότι η κυβέρνησή μας λειτουργεί», τόνισε. «Όλοι παίζουμε ρόλο στο να διασφαλίζουμε ότι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι μας λογοδοτούν. Και αυτό δεν είναι κάτι που νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να υπονοήσουμε πως ανήκει στο παρελθόν».



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Πηγή: skai.gr