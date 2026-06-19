Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

"Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν την θέλω ως φαν διότι δεν μου στάθηκε -ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ- όταν προέκυψε το θέμα των Στενών του Ορμούζ ", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, στο ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7 ο Τραμπ είχε δηλώσει οτι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο της G7 στον Εβιάν και οτι "την λυπήθηκε".





Trump and Meloni’s friendship appears to be over — again



The U.S. president claimed that Italian Prime Minister Giorgia Meloni practically begged him for a photo together during the G7 summit.



According to Trump, he agreed only because he felt sorry for her.



Rome did not… pic.twitter.com/OnFmu4bNU6 — NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2026





Διαβάστε επίσης: Στην Ουάσινγκτον στις 23-25 Ιουνίου ο επόμενος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ