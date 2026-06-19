Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι μίλησε σήμερα «με το Ισραήλ» και του ζήτησε να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Μερικές φορές πρέπει να ηρεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου» φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση ενός δημοσιογράφου του NBC στην πλατφόρμα Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τραμπ θα μεταβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καμπ Ντέιβιντ, κάτι που δεν συνηθίζει. Είναι η μόλις δεύτερη φορά αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο που επισκέπτεται την εξοχική προεδρική κατοικία.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι κατά την παραμονή του εκεί θα έχει διάφορες «πολιτικές συναντήσεις». Η οικογένειά του θα τον ακολουθήσει στο Καμπ Ντέιβιντ για αυτό το διήμερο που περιλαμβάνει και την Ημέρα του Πατέρα, την Κυριακή.

Η τελευταία φορά που ο Τραμπ επισκέφθηκε το Καμπ Ντέιβιντ, στο Μέριλαντ, ήταν τον Ιούνιο του 2025, όταν συναντήθηκε εκεί με στρατιωτικούς αξιωματούχους και συμβούλους του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και συζήτησαν την κατάσταση στο Ιράν, τον πόλεμο στη Γάζα και τις διαδηλώσεις κατά της αστυνομίας μετανάστευσης στην Καλιφόρνια. Μια προγραμματισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, τον Μάιο, έγινε τελικά στον Λευκό Οίκο επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεπε κακοκαιρία στην περιοχή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ