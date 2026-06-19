Η Βουλγαρία θα λάβει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετά από μια θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης Ατανάς Πεκάνοφ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι η Βουλγαρία εκπλήρωσε 23 από τους 26 στόχους που αφορούν την τέταρτη εκταμίευση.

«Αυτό είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την επιτυχία του σχεδίου, μια ζωτική ανάσα για τον προϋπολογισμό της χώρας και ένα βασικό βήμα για την εξασφάλιση και την ολοκλήρωση όλων αυτών των επενδύσεων που είναι σημαντικές για όλους μας», δήλωσε ο Πεκάνοφ.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ