Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο σήμερα άφησαν τουλάχιστον 47 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και 97 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Ένας προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου ανέφερε 21 νεκρούς και 39 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα που ξεκίνησαν χθες την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στον νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι ο νεότερος απολογισμός αφορά «εντατικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα μέχρι σήμερα το απόγευμα».



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ