Η Ευρώπη θα χρειαστεί πέντε έως δέκα χρόνια για να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Τεό Φράνκεν, απευθύνοντας έκκληση για περισσότερο διάλογο μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Πιστεύω ότι σε πέντε έως δέκα χρόνια θα είμαστε σχεδόν αυτόνομοι στον τομέα των συμβατικών δυνάμεων», δήλωσε ο Φράνκεν σε συνέντευξη που έδωσε μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν την ανάπτυξη των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη.

«Όταν αποσύρουν ακόμη περισσότερα στρατεύματα —και αυτό πιθανότατα θα σηματοδοτήσει το τέλος αυτής της αναθεώρησης της στρατιωτικής στάσης, το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας», δήλωσε ο Φράνκεν, προσθέτοντας ότι «το πρόβλημα είναι ότι, όταν προσπαθούμε να αγοράσουμε στρατιωτικό εξοπλισμό, αυτό απαιτεί πολύ χρόνο»

Πηγή: ΑΠΕ=ΜΠΕ

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