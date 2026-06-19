Η Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακατεύθυνε μια φρεγάτα προς τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε μια πιθανή διεθνή αποστολή στην περιοχή.

Η φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκεται προς το παρόν στην περιοχή του Ινδικού –Ειρηνικού ωκεανού και θα χρειασθεί αρκετές εβδομάδες για να φθάσει στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε μέσω επιστολής του προς το κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκιόζ-Ζεγκέριους.

Οι μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών έχουν αυξηθεί από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αυτή την εβδομάδα, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια που εκφράζουν εκπρόσωποι του ναυτιλιακού και ασφαλιστικού κλάδου, οι οποίοι έχουν ζητήσει την επείγουσα αποστολή πλοίων αποναρκοθέτησης στη θαλάσσια οδό.

Η Γαλλία και η Βρετανία προωθούν σχέδια για μια πολυεθνική ναυτική αποστολή, αλλά διπλωμάτες αναφέρουν ότι το Ιράν έχει εκφράσει έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία στη θαλάσσια οδό.

Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι αποστέλλει δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή στρατιωτική αποστολή στα Στενά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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