Σε νέες σοβαρές καταγγελίες κατά του πρώην επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ (NIAID), Άντονι Φάουτσι, προχώρησε η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τάλσι Γκάμπαρντ, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά εγγράφων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μαρτυριών πληροφοριοδοτών που, σύμφωνα με την ίδια, αποκαλύπτουν προσπάθεια συγκάλυψης της πραγματικής προέλευσης της πανδημίας της COVID-19.

Η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που αποχαρακτηρίστηκαν αποδεικνύουν πως ο Φάουτσι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στη χρηματοδότηση ερευνών υψηλού κινδύνου στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν στην Κίνα, όσο και στη διαμόρφωση του επίσημου αφηγήματος που απέκλειε το ενδεχόμενο ο κορωνοϊός να διέρρευσε από εργαστήριο.

Today, on my final day as Director of National Intelligence, I’m releasing never-before-seen communications and documents exposing how Dr. Fauci provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research at the Wuhan lab, worked with politicized elements… pic.twitter.com/ZMdliW4zyS — DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 19, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI), πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας ο Φάουτσι ενέκρινε τη διάθεση εκατομμυρίων δολαρίων από κονδύλια Αμερικανών φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση ερευνών «gain-of-function» σε κορωνοϊούς νυχτερίδων στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν τη γενετική τροποποίηση ιών με σκοπό τη μελέτη της συμπεριφοράς και της μεταδοτικότητάς τους.

Η ανακοίνωση υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη έρευνα θεωρείται πλέον από πολλούς επιστήμονες και αναλυτές ως πιθανή πηγή της ακούσιας εργαστηριακής διαρροής που προκάλεσε την πανδημία, αν και το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονης επιστημονικής και πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Απόκρυψη της αλήθειας»

Η Γκάμπαρντ αναφέρει ότι τα έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν αποκαλύπτουν στενή συνεργασία του Φάουτσι με υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής Κοινότητας Πληροφοριών με στόχο, όπως υποστηρίζει, την απόκρυψη στοιχείων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θεωρία της εργαστηριακής διαρροής.

Κατά την ίδια, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός αλληλοτροφοδότησης μεταξύ επιστημόνων που χρηματοδοτούνταν από το NIAID και των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι επιστήμονες παρείχαν αναλύσεις και εισηγήσεις προς τις υπηρεσίες, οι οποίες ενσωματώνονταν στις επίσημες αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, οι αξιολογήσεις αυτές παρουσιάζονταν δημόσια ως ανεξάρτητη επιστημονική συναίνεση, προκειμένου να απορρίπτεται η θεωρία ότι ο ιός διέφυγε από εργαστήριο.

Σύμφωνα με την έκθεση, εκατοντάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξετάστηκαν δείχνουν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών υιοθετούσαν σχεδόν πάντοτε τις εισηγήσεις που προέρχονταν από κύκλους συνδεδεμένους με τον Φάουτσι.

Παράλληλα, η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ότι ο πρώην επικεφαλής του NIAID προώθησε ως αξιόπιστη επιστημονική πηγή μία μελέτη, της οποίας, σύμφωνα με την ίδια, είχε συμβάλει ο ίδιος στην προώθηση και δημοσίευση. Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως επιχείρημα κατά της θεωρίας της εργαστηριακής διαρροής.

Οι τρεις ρόλοι του Φάουτσι κατά την πανδημία

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι σχέσεις του Φάουτσι με την Κοινότητα Πληροφοριών τού επέτρεψαν να διαδραματίσει τρεις κρίσιμους ρόλους κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο πρώτος ήταν εκείνος του χρηματοδότη ερευνών υψηλού κινδύνου σε κορωνοϊούς, οι οποίες, σύμφωνα με το ODNI, συνδέονταν με την ανάπτυξη μελλοντικών «καθολικών εμβολίων» και με σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στον φαρμακευτικό τομέα.

Ο δεύτερος ήταν ο ρόλος του παρασκηνιακού συμβούλου που επηρέαζε τις υπηρεσίες πληροφοριών και προωθούσε τη θεωρία της φυσικής ζωικής προέλευσης του ιού.

Ο τρίτος ήταν ο δημόσιος ρόλος του ως κορυφαίου επιστημονικού προσώπου της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προωθήθηκαν λανθασμένες πληροφορίες και πολιτικές λογοκρισίας απέναντι σε αντίθετες απόψεις.

Κατηγορίες ότι παραπλάνησε το Κογκρέσο

Ένα από τα σοβαρότερα σημεία της έκθεσης αφορά την κατάθεση του Άντονι Φάουτσι ενώπιον της Ειδικής Υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Πανδημία του Κορωνοϊού το 2024.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο Φάουτσι είχε ερωτηθεί επανειλημμένα εάν είχε επικοινωνήσει με το FBI, τη CIA, τη DIA ή άλλες αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με έρευνες για τον ιό πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με τη Γκάμπαρντ, η αλληλογραφία που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις απαντήσεις που έδωσε τότε ο Φάουτσι. Η έκθεση υποστηρίζει ότι ο πρώην αξιωματούχος απέφυγε αρχικά να απαντήσει ευθέως και στη συνέχεια δήλωσε πως δεν γνώριζε για σχετικές επαφές «όσον αφορά την COVID-19».

Η Γκάμπαρντ υποστηρίζει ότι τα νέα έγγραφα αποδεικνύουν πως υπήρχε σημαντικά μεγαλύτερη επικοινωνία με τις υπηρεσίες πληροφοριών από όση είχε παραδεχθεί δημοσίως.

Μαρτυρίες πληροφοριοδοτών για πιέσεις και αντίποινα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στις μαρτυρίες πληροφοριοδοτών που, σύμφωνα με το ODNI, περιγράφουν ένα κλίμα πιέσεων εντός των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών κατά την περίοδο που εξεταζόταν η προέλευση της πανδημίας.

Αναλυτές που θεωρούσαν πιθανή την εργαστηριακή διαρροή φέρεται να αντιμετώπισαν επαγγελματικές πιέσεις και να προειδοποιήθηκαν ότι η εξέλιξη της καριέρας τους εξαρτιόταν από την ευθυγράμμισή τους με τις θέσεις της ηγεσίας.

Σε μία από τις καταγγελίες αναφέρεται ότι εργολάβος που απευθύνθηκε στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών ως πληροφοριοδότης απολύθηκε λίγες ημέρες αργότερα.

Άλλες μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι ανώτερα στελέχη δημιούργησαν εμπόδια στη διαδικασία υποβολής καταγγελιών, περιορίζοντας την ανωνυμία των πληροφοριοδοτών και δημιουργώντας περιβάλλον εκφοβισμού.

Η Γκάμπαρντ ανακοίνωσε ότι οι σχετικές καταγγελίες έχουν παραπεμφθεί στον Γενικό Επιθεωρητή της Κοινότητας Πληροφοριών για περαιτέρω διερεύνηση.

«Οι Αμερικανοί δικαιούνται την αλήθεια»

Στη δήλωσή της, η επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποστήριξε ότι η πανδημία προκάλεσε τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος παγκοσμίως και ότι οι πολίτες δικαιούνται πλήρη διαφάνεια για τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτήν.

«Μετά από χρόνια ψεμάτων, λογοκρισίας και συγκάλυψης, ο αμερικανικός λαός αξίζει διαφάνεια, αλήθεια και λογοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον Φάουτσι και άλλους αξιωματούχους ότι απέκρυψαν κρίσιμες πληροφορίες, χειραγώγησαν αξιολογήσεις πληροφοριών και φίμωσαν διαφορετικές απόψεις προκειμένου να προστατεύσουν τις δικές τους αποφάσεις και ευθύνες.

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