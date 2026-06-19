Η Νορβηγία θα ανοίξει γενικό προξενείο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, τη Νουούκ, με επικεφαλής Νορβηγό διπλωμάτη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός ημιαυτόνομου νησιού που αποτελεί τμήμα της Δανίας, έχουν προκαλέσει ένταση στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

"Ο Άπω Βορράς παραμένει η πιο σημαντική στρατηγική προτεραιότητα της Νορβηγίας και η Αρκτική γίνεται όλο και πιο σημαντική για τη διεθνή πολιτική και ασφάλεια. Ένα Γενικό Προξενείο στη Νουούκ θα ενισχύσει τόσο τις πολιτικές επαφές όσο και τη συνεργασία για τα αμοιβαία συμφέροντα στην περιοχή", δήλωσε ο Στέρε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Νωρίτερα αυτό τον χρόνο η Γαλλία άνοιξε προξενείο στη Γροιλανδία, ενώ οι ΗΠΑ μετάφεραν τον περασμένο μήνα σε μεγαλύτερο χώρο το υπάρχον προξενείο τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters