Το Ισραήλ οφείλει να «σεβαστεί» το πρωτόκολο συμφωνίας που υπογράφηκε προχθές, Τετάρτη, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και προβλέπει την «παύση των εχθροπραξιών», του Λιβάνου περιλαμβανομένου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έπειτα από νέα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο.

«Αυτή η συμφωνία προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών, η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να τη σεβαστεί και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να ασκήσουν όλη την απαραίτητη πίεση επί της ισραηλινής κυβέρνησης ώστε αυτό να συμβεί», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό FranceInfo.

Ισραηλινά πλήγματα την περασμένη νύκτα στο νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους ενώ 33 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο τεσσάρων στρατιωτών του στον Λίβανο, μεταξύ των οποίων ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σχετικοποίησε την αναβολή των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, οι οποίες επρόκειτο να αρχίσουν σήμερα στην Ελβετία για να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία που συνήφθη την Τετάρτη.

«Το πιο δύσκολο μένει να γίνει, όμως ας μην προβαίνουμε σε υπερβολικές ερμηνείες των αναβολών συναντήσεων, στο μέτρο που αυτή η συμφωνία έχει υπογραφεί» ήδη από το βράδυ της Τετάρτης στις Βερσαλλίες, δήλωσε.

«Το σημαντικό πλέον είναι οι συνομιλίες, μεταξύ άλλων και σε τεχνικό επίπεδο, να μπορέσουν να συνεχισθούν ώς τα πρώτα στάδια που προβλέπονται απ' αυτή τη συμφωνία να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή», σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία θέλει να διαδραματίσει ρόλο στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν θα εγκρίνει την άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ επί της Τεχεράνης παρά μόνο αν είναι ικανοποιημένη από τους όρους της τελικής συμφωνίας.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η χώρα του οποίου είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δικαίωμα βέτο, δήλωσε στον FranceInfo ότι δεν θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή παρά μόνο αν στις αμερικανοϊρανικές συνομιλίες αντιμετωπισθούν επίσης τα ζητήματα του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων και η υποστήριξη της Τεχεράνης προς «πληρεξουσίους» της.

«Το αντάλλαγμα για μείζονες παραχωρήσεις που θα ζητηθούν από το Ιράν είναι η άρση των κυρώσεων, κυρώσεων που αποφασίσθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε.

«Η Γαλλία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έτσι, όπως είχε συμβεί και πριν από δέκα χρόνια, η Γαλλία θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της για να αρθούν οι κυρώσεις».

Ο γάλλος υπουργός δήλωσε ακόμα ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχάσει τις «σφαγές» ιρανών διαδηλωτών τον Ιανουάριο και ότι ο πληθυσμός είναι ο μεγάλος χαμένος του πολέμου και των συνεπειών του.

«Είναι το μεγαλύτερο θύμα αυτού του πολέμου, ανάμεσα στην καταπίεση από τη μια πλευρά και τους βομβαρδισμούς από την άλλη», δήλωσε ο Μπαρό. «Δεν ξεχνάμε τις σφαγές του Ιανουαρίου, όταν η κρατική βία στόχευσε αδιακρίτως ειρηνικούς διαδηλωτές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ