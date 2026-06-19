Πυρκαγιά, που ξέσπασε σήμερα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τόκιο, προκάλεσε τον τραυματισμό περίπου δέκα ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Γύρω στις 11:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας), πυκνός μαύρος καπνός βγήκε από το τελευταίο όροφο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας.

Όλοι οι μαθητές και το προσωπικό απομακρύνθηκαν και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο ύστερα από περίπου τρεις ώρες. Η πλειονότητα των τραυματιών αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, προσθέτοντας ότι τέσσερις άνθρωπο διασώθηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου.

«Ξέσπασε φωτιά στην αίθουσα μουσικής και είχαμε μάθημα δύο αίθουσες πιο πέρα. Στην αρχή, νομίζαμε ότι κάποιος μαγείρευε ή κάτι τέτοιο», δήλωσε μία μαθήτρια στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Μας είπαν να καλύψουμε το στόμα με τα μαντίλια μας, και κατεβήκαμε τα σκαλιά τρέχοντας για να εκκενώσουμε το κτίριο. Ήταν τρομακτικό, και πολλά παιδιά έκλαιγαν», πρόσθεσε.

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