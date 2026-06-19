Ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε ένα παιδί στο Ντνιπροπετρόφσκ και σε έναν ναυτικό που βρισκόταν σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), τρεις επαρχίες υπέστησαν πλήγματα πυροβολικού και ρωσικών drones, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ολεξάντρ Γκάνζα μέσω Telegram. Οι βομβαρδισμοί αυτοί έπληξαν την πόλη Πάβλογκραντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί «ένα κορίτσι οκτώ ετών» και να τραυματιστεί μία γυναίκα 49 ετών, σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτό.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε την πόλη του Χαρκόβου καθώς και τρεις άλλες κοινότητες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, τραυματίζοντας 10 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν επίσης χθες βράδυ δύο μη στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πέντε.

«Ύστερα από επίθεση με ρωσικά drones σε μη στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, σκοτώθηκε ένα μέλος του πληρώματος ενός πλοίου με σημαία Παναμά και δύο άλλοι ναυτικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά», δήλωσε μέσω Telegram ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Τρεις ναυτικοί από δεύτερο πλοίο, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, τραυματίστηκαν ελαφριά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα πλήγματα έγιναν τη στιγμή που τα δύο πλοία «απέπλεαν από λιμάνια» της Ουκρανίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Ολέχ Κίπερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία «συνέχισαν το ταξίδι τους».

Η περιφέρεια της Οδησσού και οι λιμενικές της υποδομές αποτελούν τακτικά στόχο ρωσικών πληγμάτων από την έναρξη της εισβολής μεγάλης κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία που εξαπολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εισβολή αποτελεί τη χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και στις δύο πλευρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - AFP