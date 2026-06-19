Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ χρειάζεται 80 δισ. δολάρια για να καλύψει το κόστος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και άλλες δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα με τη σύγκρουση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Στίβεν Φάινμπεργκ, ενημέρωσε σχετικά μέλη του Κογκρέσου σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε μαζί τους αυτή την εβδομάδα. Το ποσό αναμένεται να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο μπορεί να σταλεί στους νομοθέτες τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι το αίτημα δεν θα περιλαμβάνει μόνο χρήματα για το Πεντάγωνο, αλλά και κονδύλια για μη αμυντικές προτεραιότητες, όπως ενισχύσεις προς τον αγροτικό τομέα και κονδύλια για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Το κόστος του πολέμου

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη κοστίσει περίπου 25 δισ. δολάρια, σύμφωνα με εκτίμηση αξιωματούχου του Πενταγώνου που είχε δοθεί στο Reuters τον Απρίλιο. Ωστόσο, το συνολικό κόστος της σύγκρουσης παραμένει ασαφές στο Κογκρέσο.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αρχικά ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 200 δισ. δολαρίων, αίτημα που συνάντησε ισχυρές αντιδράσεις από νομοθέτες. Ο πόλεμος, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα για την Ουάσινγκτον.

Τον Απρίλιο, ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, είχε δηλώσει σε ακρόαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι δεν είχε εκτίμηση για το συνολικό κόστος του πολέμου. Την ίδια στιγμή, υπερασπίστηκε το αίτημα του Τραμπ για ετήσιο στρατιωτικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων.

Επίκειται πολιτική σύγκρουση στο Κογκρέσο

Κάθε αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου πριν κατατεθεί επίσημα στο Κογκρέσο. Ωστόσο, η έγκρισή του αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς συνεχίζεται η διαμάχη γύρω από το κόστος του πολέμου, τους στόχους της αμερικανικής εμπλοκής και τη νομιμότητα ορισμένων πτυχών της σύγκρουσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ήδη μειώσει προηγούμενες εκτιμήσεις για τις απαιτούμενες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες ήταν υψηλότερες κατά τα πρώτα στάδια της σύγκρουσης, επιδιώκοντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανάγκες των στρατιωτικών επιχειρήσεων και στις αυξανόμενες πιέσεις για περιορισμό των δημόσιων δαπανών.

Πηγή: CNN Greece