Στις 23 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, στο πλαίσιο της διπλωματικής διαδικασίας που υποστηρίζεται από διεθνείς παράγοντες, με στόχο την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων εκατέρωθεν των συνόρων.

Σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των λεγόμενων «πειραματικών ζωνών», οι οποίες προορίζονται να αποτελέσουν πιλοτικό μοντέλο για τις υπό εξέταση διοικητικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο ευρύτερων συμφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι διαπραγματεύσεις θα καλύψουν επίσης τους όρους και τους μηχανισμούς για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, εν μέσω διεθνών προσπαθειών να αποτραπεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη λιβανέζο‑ισραηλινή μεθόριο.

Ασφάλεια συνόρων και κυριαρχία

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το ζήτημα της ασφάλειας των συνόρων θα αποτελέσει βασικό θέμα της ατζέντας, μαζί με συζητήσεις για θέματα κυριαρχίας και πρακτικές ρυθμίσεις στις παραμεθόριες περιοχές.

Οι συνομιλίες διεξάγονται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που συνδέονται με τον αμερικανο‑ιρανικό διάλογο, οι οποίες έδωσαν νέα ώθηση στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη λιβανέζικη μεθόριο.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα εντείνει τις πιέσεις για ενίσχυση της σταθερότητας στον Νότιο Λίβανο και για μεγαλύτερο ρόλο των επίσημων λιβανέζικων θεσμών στη διαχείριση του ζητήματος της ασφάλειας, σε συμφωνία με τα σχετικά διεθνή ψηφίσματα.

Σημαντικός σταθμός

Αν και οι λεπτομέρειες των «πειραματικών ζωνών» δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, παρουσιάζονται ως πρακτικό βήμα για τη δοκιμή νέων ρυθμίσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για ευρύτερες συμφωνίες στο μέλλον.

Ο γύρος της 23ης Ιουνίου θεωρείται κρίσιμος για τη μετάβαση από μια εύθραυστη φάση αποκλιμάκωσης σε μια πιο σταθερή διαδικασία, καθώς τα ζητήματα συνόρων, ασφάλειας και κυριαρχίας παραμένουν περίπλοκα και αμφιλεγόμενα εδώ και πολλά χρόνια.

Πηγή: ΕΡΤ