Έντονες διαφωνίες για το πώς και από ποιον θα πρέπει να διεξαχθεί ενδεχόμενος διάλογος με τη Ρωσία αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, φέρνοντας στο φως βαθιές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με την προσέγγιση απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκριναν έντονα τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε δύο ώρες περισσότερο από το προγραμματισμένο, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις που επικρατούν στους κόλπους της Ένωσης.



Οι μυστικές επαφές με τη Μόσχα

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο επικεφαλής του γραφείου του Αντόνιο Κόστα, Πέδρο Λούρτιε, επικοινώνησε δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες με Ρώσους αξιωματούχους, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Η αποκάλυψη προκάλεσε αντιδράσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με ορισμένους ηγέτες να εκφράζουν δυσαρέσκεια επειδή ενημερώθηκαν για τις επαφές μόνο μέσω δημοσιευμάτων του Τύπου.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Κόστα, οι επαφές είχαν αποκλειστικά τεχνικό χαρακτήρα και στόχο τη διατήρηση μιας γραμμής επικοινωνίας με τη Ρωσία, ώστε η ΕΕ να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της όταν και εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για διαπραγματεύσεις.



«Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε με τον Πούτιν»

Η θέση που εξέφρασαν Μακρόν και Μερτς ήταν ότι δεν έχει ακόμη έρθει η κατάλληλη στιγμή για απευθείας επαφές με τον Ρώσο Πρόεδρο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο ηγέτες υποστήριξαν ότι όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές συνομιλίες, τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα πρέπει να αναλάβει η λεγόμενη ομάδα «Ε3», δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες υποστήριξαν ότι η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θεσμική αρμοδιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τάχθηκαν υπέρ του Αντόνιο Κόστα.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ δήλωσε ότι κανείς άλλος πέραν του Κόστα δεν μπορεί να εκπροσωπεί επίσημα την ΕΕ σε ενδεχόμενες επαφές με τη Μόσχα.



Νέα μέτωπα εντός της Ευρώπης

Η συζήτηση ανέδειξε και άλλες ενδοευρωπαϊκές εντάσεις. Η Ιταλία και η Πολωνία φέρονται να εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τον αποκλεισμό τους από προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ των χωρών της Ε3 και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αρκετά κράτη-μέλη θεωρούν πως οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για διάλογο με τη Ρωσία θα πρέπει να συντονίζεται στενά με το Κίεβο και την Ουάσιγκτον, ώστε να διατηρηθεί ενιαίο μέτωπο απέναντι στη Μόσχα.

Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ αυξάνεται η συζήτηση για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρώπη σε ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις.