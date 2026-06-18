Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν κι άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν και του Μετώπου της Αντίστασης.

Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τον ιρανικό λαό, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ τόνισε πως ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ως επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ανέλαβε την ευθύνη να εξασφαλίσει πως με τη συμφωνία διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ιράν, ενώ δεσμεύτηκε πως δεν θα υποκύψει σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον εγείρει υπερβολικές αξιώσεις.

Διευκρίνισε επίσης πως οι μελλοντικές «πρόσωπο με πρόσωπο» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters