Την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση των συγκρούσεων μέσα και γύρω από το Ελ Ομπέιντ, στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν του Σουδάν, εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο Γενικός Γραμματέας εμφανίζεται «βαθιά ανήσυχος» για την ένταση των μαχών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με drones που πλήττουν αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για ανάπτυξη, από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, «σημαντικών στρατιωτικών ενισχύσεων» γύρω από το Ελ Ομπέιντ, γεγονός που ενδέχεται να υποδηλώνει «επικείμενη χερσαία επίθεση» κατά της πόλης.

Μια τέτοια εξέλιξη, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, θα μπορούσε να θέσει ακόμη ένα μεγάλο αστικό κέντρο του Σουδάν «σε σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης βίας». Ο Γενικός Γραμματέας καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να «σέβονται και να προστατεύουν τους αμάχους».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνει ότι, πολλές φορές στη διάρκεια της σύγκρουσης, «σαφείς προειδοποιήσεις δεν οδήγησαν σε συντονισμένη δράση της διεθνούς κοινότητας». Καλεί, παράλληλα, όλους όσοι διαθέτουν επιρροή επί των εμπλεκόμενων μερών να την ασκήσουν, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να επαναληφθούν στο Ελ Ομπέιντ οι φρικαλεότητες του Ελ Φάσερ», τονίζει.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την έκκλησή του για «άμεση παύση των εχθροπραξιών» και καλεί τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης να συνεργαστούν με τις διεθνείς προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Προσωπικού του Απεσταλμένου για το Σουδάν, με στόχο τη διευκόλυνση της αποκλιμάκωσης και μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της καταστροφικής σύγκρουσης.

Παρά την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις συνεχίζουν να παρέχουν βοήθεια στο Ελ Ομπέιντ και στην ευρύτερη περιοχή του Κορντοφάν. Σύμφωνα με τη δήλωση, εργαζόμενος στην ανθρωπιστική βοήθεια ήταν μεταξύ των αμάχων που σκοτώθηκαν από επιθέσεις με drones σε συνοικίες του Ελ Ομπέιντ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια και οι προμήθειες πρέπει να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια, ενώ οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις πρέπει να προστατεύονται και να διευκολύνονται. Το Ελ Ομπέιντ χαρακτηρίζεται «κρίσιμος κόμβος για τις προσπάθειες ανθρωπιστικής ανταπόκρισης» στην ευρύτερη περιοχή του Κορντοφάν.

Παράλληλα, ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι άμαχοι που επιθυμούν να αποχωρήσουν πρέπει να μπορούν να το πράξουν με ασφάλεια. Όσοι επιλέγουν να παραμείνουν πρέπει να γίνονται σεβαστοί, να προστατεύονται και να έχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζονται.

Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη τις «σαφείς υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να σέβονται και να προστατεύουν τους αμάχους και τις μη στρατιωτικές υποδομές, καθώς και να διευκολύνουν την «ταχεία, ασφαλή, απρόσκοπτη και διαρκή ανθρωπιστική πρόσβαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ