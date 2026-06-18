Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως ήρε σήμερα τον θαλάσσιο αποκλεισμό του στα ιρανικά λιμάνια, στο πλαίσιο του οποίου εμπόδιζε για περισσότερους από δύο μήνες τα πλοία να καταπλέουν στο Ιράν ή να αποπλέουν από εκεί.

«Σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό στο σύνολο της θαλάσσιας κυκλοφορίας κατά την είσοδο ή την έξοδο από λιμάνια και παράκτιες ζώνες του Ιράν, σε συμφωνία με τις οδηγίες του προέδρου», ανακοίνωσε στο Χ η αμερικανική στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας εντούτοις πως πολεμικά πλοία παραμένουν στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters