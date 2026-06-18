O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα πως το «παράθυρο» 60 ημερών που προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο ενέκριναν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Ιρανοί ηγέτες ξεκινά σήμερα.

«Θα έλεγα πως η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε επισήμως σήμερα», είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς τι θα συμβεί μετά το διάστημα των 60 ημερών αναφορικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ο Βανς επανέλαβε πως οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η σημαντική αυτή οδός εφοδιασμού για πετρέλαιο και αέριο θα έπρεπε να είναι δωρεάν από τέλη.

«Οι τελικές διαπραγματεύσεις μπορούν να θέσουν τους όρους για το τι θα ακολουθήσει», είπε ο Βανς.

Η προσωρινή συμφωνία που υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ και Ιρανοί ηγέτες παρέπεμψε το θέμα των Στενών στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, με καμία εγγύηση ότι το θέμα αυτό θα επιλυθεί ποτέ. Οι περισσότεροι αναλυτές εκφράζουν προβληματισμό σχετικά με το αν οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να διαμορφώσουν μια τελική διευθέτηση εντός του «παραθύρου» των 60 ημερών, όπως προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα, όμως οι ΗΠΑ αναμένουν πως η Τεχεράνη δεν θα έχει πυραύλους που μπορούν «να απειλήσουν ευρύτερα ολόκληρο τον κόσμο», στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνάφθηκε με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς, 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης πως η διοίκηση Τραμπ θα ενημερώσει σύντομα το αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε πως η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη πως θα μπορούσε να άρει προσωρινά κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης χωρίς την ανάγκη μιας έγκρισης από το Κογκρέσο.

«Νιώθουμε πεπεισμένοι πως εμείς μπορούμε προσωρινά να άρουμε αυτές τις κυρώσεις χωρίς να απευθυνθούμε στο Κογκρέσο και να επιδιώξουμε την έγκρισή τους για αυτό», επισήμανε ο Βανς μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Πάει Ελβετία

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα πως σκοπεύει να μεταβεί στην Ελβετία για να διαπραγματευτεί με το Ιράν, λέγοντας πως το ταξίδι αυτό θα μπορούσε να γίνει «αυτό το Σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να μπορεί να το εγγυηθεί.

«Πιστεύουμε πως αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό παραμένει το σχέδιο, όμως αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, διότι δεν είναι εύκολο να έχουμε απαντήσεις από μια χώρα όπως το Ιράν, επομένως θα προσπαθήσουμε να μάθουμε πότε ακριβώς αυτό θα γίνει. Υποθέτω αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως δεν είμαι σίγουρος για αυτό», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τζέι Ντις Βανς είπε επίσης σήμερα πως οι ΗΠΑ ήραν το αποκλεισμό τους σε βάρος των ιρανικών λιμένων, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο συνεννόησης που υπογράφηκε με το Ιράν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις «επέτρεψαν σε περισσότερα από καμιά δεκαριά πλοία να περάσουν από τον θαλάσσιο αποκλεισμό μας και επομένως εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις μας», τόνισε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο Βανς καταφέρθηκε με δριμύτητα εναντίον όσων επικρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ στους κόλπους της ισραηλινής κυβέρνησης, καλώντας τους να «ξυπνήσουν» παρά να ασκούν κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο και υπενθυμίζοντας την εξάρτηση της χώρας στη στρατιωτική στήριξη της Ουάσιγκτον.

«Τους τελευταίους τρεις μήνες, τα δύο τρίτα των αμυντικών όπλων που προστάτευσαν τη χώρα σας κατασκευάστηκαν από αμερικανικά χέρια και πληρώθηκαν από τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και εκείνοι που στο Ισραήλ πιστεύουν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Εγώ δεν θα καταφερόμουν εναντίον του μόνου ισχυρού συμμάχου που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μοναδικός αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που δείχνει κατανόηση στο έθνος του Ισραήλ αυτήν τη χρονική στιγμή».

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε πως το Ισραήλ θα πρέπει να σεβαστεί την ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν, η οποία, όπως τόνισε, είναι καλή για εκείνο, ενώ πρόσθεσε πως οι επιθέσεις στη Βηρυτό με θύματα αμάχους «δεν είναι αποδεκτές».

Αναφορικά με τον Λίβανο, δήλωσε πως ένας από τους στόχους της ειρηνευτικής συμφωνίας της Ουάσιγκτον με το Ιράν είναι να επιτραπεί στη λιβανική κυβέρνηση να περιπολεί το νότιο τμήμα της χώρας της, παρά η φιλο-ιρανική οργάνωση Χεσμπολάχ.

«Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού του Λιβάνου, να μπορούν να περιπολούν στον νότιο Λίβανο, ώστε η Χεζμπολάχ να μην καταλάβει τη χώρα, οι Ισραηλινοί να μην απειλούνται και συνεπώς οι Ισραηλινοί να μην επιτίθενται στον νότιο Λίβανο ούτε στη Βηρυτό», είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters-AFP