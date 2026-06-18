Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στην Ελβετία για αύριο Παρασκευή, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του στο Γαλλικό Πρακτορείο, την επομένη της ηλεκτρονικής, εξ αποστάσεως υπογραφής από τον Αμερικανό και τον Ιρανό πρόεδρο του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου.

«Η προγραμματισμένη επίσκεψη αναβλήθηκε επειδή το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά (από τις ΗΠΑ και το Ιράν), έχει τεθεί σε ισχύ και έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή», δήλωσε ο Μοσάραφ Ζαΐντι, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν, μεσολαβούσα χώρα, θα υποστηρίξει το επόμενο βήμα σε «τεχνικό επίπεδο».

Ο Σαρίφ τόνισε χθες πως στην Ελβετία θα οργανωθεί αύριο Παρακευή τελετή για να τιμηθεί η σημαντική «εξέλιξη» και να αρχίσουν «τεχνικές συνομιλίες» ανάμεσα στα μέρη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP